Geht die Sportbike #1 nach Spanien oder Dänemark?

Erstmals wird im Rahmen der IDM der Meistertitel in der neuen Sportbike-Klasse vergeben. Oliver Svendsen will sein Nummer 1 aus dem letzten Supersport 300-Jahr behalten. Inigo Iglesias hält dagegen.

In der 2025 neu eingeführten IDM Sportbike hat sich die Lage zugespitzt. Ein folgenschwerer Waden- und Schienbeinbruch von Oliver Svendsen (Triumph Germany Racing Team) bei einer privaten Veranstaltung stellte die Meisterschaft beim vorletzten Rennen völlig auf den Kopf. In Assen humpelte der bis dahin Führende durchs Fahrerlager und musste tatenlos zusehen, wie sein schärfster Rivale Inigo Iglesias Bravo (Wematik Racing by RT Motorsports) aufs Podium fuhr und damit die Meisterschaft wieder völlig offen war.

Nur drei Wochen später meldete sich Svendsen auf dem Nürburgring eindrucksvoll im Sattel seiner Triumph Daytona 660 zurück. Punktgleich mit Iglesias startete er ins Rennwochenende. Das Ergebnis des ersten Laufes: Sieg für Iglesias, Platz 2 für Svendsen. Im zweiten Rennen blieb Svendsen ohne Punkte, denn er war in der Warm-up-Runde gestürzt und kam nicht mehr rechtzeitig zum Start. Doch anstatt jetzt die Tabellenführung komfortabel auszubauen, wurde Iglesias von einem Motorschaden gestoppt. Für beide gab es am Nürburgring-Sonntag keine Punkte.

Nun trennen die Konkurrenten aus Spanien und Dänemark gerade einmal fünf Punkte und alles läuft auf ein äußerst nervenaufreibendes Finale hinaus.

Geplatzt sind die Titelchancen des Tschechen Petr Svoboda (WRP Racing). Der Aprilia-Fahrer stürzte auf dem Nürburgring, brach sich die Ferse und fehlte in beiden Rennen. Das warf ihn schwer zurück. Seinen dritten Platz in der Gesamtwertung gegen Rick Kooistra (Pearle Gebben Racing) auf der Triumph Daytona 660 und Justin Hänse (Motorradtke GYTR by Penz 13) auf der Yamaha R7 kann er aufgrund seiner Verletzung im IDM Saisonfinale in Hockenheim nicht verteidigen.

«Der letzte Tanz des Jahres», überschreiben Iglesias und sein niederländisches Team das Hockenheim-Wochenende.«Kann Inigo zum zweiten Mal den IDM-Titel gewinnen? Inigo und unser Team sind seit 2023 zusammen und haben damals sofort den IDM SSP300-Titel gewonnen. 2024 kehrten wir zur World SSP300 zurück und hatten die Chance, den Weltmeistertitel zu gewinnen. Leider beendete eine Verletzung unsere Titelhoffnungen beim letzten Rennen in Jerez.»

«Im Jahr 2025 begann die Saison nicht wie geplant», erinnert sich das Team. «Mit der Hilfe vieler treuer Partner und langjähriger Teammitglieder haben wir in nur drei Wochen ein neues Team aufgebaut. Unser erstes Rennen zur Saisonmitte in Most war ein Erfolg. Eine spannende Saison endet mit den letzten Rennen an diesem Wochenende. Es wird ein knappes Rennen.»

Punktestand IDM Sportbike 2025 nach 12 von 14 Rennen

1. 194 Punkte Inigo Iglesias (E/Triumph)

2. 189 Punkte Oliver Svendsen (DK/Triumph)

3. 149 Punkte Petr Svoboda (CZ/Aprilia)

4. 143 Punkte Rick Kooistra (NL/Triumph)

5. 140 Punkte Justin Hänse (D/Yamaha)

6. 127 Punkte Korbinian Brandl (D/Aprilia)

7. 91 Punkte Luis Rammerstorfer (A/Triumph)

8. 87 Punkte Alexander Weizel (D/Aprilia)

9. 87 Punkte Kristoffer König (D/Aprilia)

10. 69 Punkte Ben Kugler (D/Aprilia)

11. 84 Punkte Cedric Holme Nielsen (D/Yamaha)

12. 72 Punkte Ty Henriksen (DK/Aprilia)

13. 64 Punkte Sven Seidler (D/Aprilia)

14. 55 Punkte Anton Södergren (S/Triumph)

15. 16 Punkte Felix Kauertz (D/Aprilia)