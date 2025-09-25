IDM Sportbike 2026: WSC-Aprilia weiter mit Winkler

Das WSC-Racing Team by Aprilia ist beim Finale auf dem Hockenheimring nicht dabei. Ihr Pilot Micky Winkler ist aktuell verletzt. Doch man hat sich bereits für das kommende Sportbike-Jahr geeinigt.

Trotz des frühzeitigen Endes der IDM-Saison 2025 planen das WSC-Racing-Team by Aprilia und Fahrer Micky Winkler die gemeinsame rennsportliche Zukunft schon jetzt für das nächste Jahr. Bei einen Meeting in der Woche vor dem IDM-Finale 2025 im Aprilia-Betrieb in Neuss wurde man sich bereits mündlich darüber einig, die IDM-Saison 2026 in der Sportbike-Klasse wieder gemeinsam auf einer Aprilia RS 660 in Angriff zu nehmen.

«Micky möchte gerne mit uns weitermachen, und wir auch mit ihm. Er ist extra dafür von Schleiz zu uns gefahren», erklärte anschließend Teamchef Roland Matthes. «Wir müssen nur noch ein paar Details klären, sind uns aber grundsätzlich einig. Wichtig ist,

dass wir mit Micky einen starken Fahrer haben und ab sofort mit der Personal-Planung und der Akquise von Sponsoren beginnen können.»

Die IDM Sportbike wurde in diesem Jahr frisch aufgelegt. Aufgrund der Neu-Einführung der Sportbike-Kategorie im kommenden Jahr auch auf WM-Ebene könnte sich das nationale Reglement für 2026 allerdings noch einmal ändern. Wie diese Änderungen aussehen werden, weiß man aktuell noch nicht. «Technisch sollte das kein allzu großes Problem sein, mögliche Änderungen für 2026 an unsere IDM-RS 660 zu adaptieren», kommentierte der Teamchef

die noch unklare Reglements-Situation.

Pilot Micky Winkler stieg erst beim vierten IDM-Lauf in Assen in die Meisterschaft 2025 zusammen mit dem WSC-Team ein. Am Wochenende danach startete er bei einem Rennen auf seiner Schleizer Heimstrecke, um die Aprilia RS 660 noch besser kennen zu lernen. Im Qualifying holte der 23- jährige überlegen die Pole-Position, stürzte jedoch im Rennen nach kurzer Führung und zog sich dabei einen komplizierten Bruch der linken Hand zu. Damit fällt der ursprünglich geplante zweite gemeinsame Einsatz beim IDM-Finale am Hockenheimring leider aus. «Doch trotz des unglücklich verlaufenen Rennsport-Jahres 2025 gehen Winkler und die Neusser WSC-Mannschaft mit vollem Optimismus in die Saison 2026», so das gemeinsame Statement.