Team Kiefer schickt Ex-Meister in die IDM 300

Kiefer Racing hat sich mit Toni Erhard ehrgeizige Ziele für die stark verkürzte IDM-Saison 2020 vorgenommen. Schon einmal hat der Nachwuchspilot den Deutschen Meistertitel geholt. Gelingt ihm der Coup nochmal?

Am kommenden Wochenende fällt auf dem niederländischen Grand-Prix-Kurs von Assen endlich der langerwartete Startschuss zur Internationalen Deutschen Motorrad Meisterschaft. Kiefer Racing hat nach einem Jahr Auszeit wieder ein Projekt in der Supersport300-Klasse auf die Beine gestellt. Mit dem 19-jährigen Toni Erhard aus dem Freistaat Sachsen ist der Titelträger des Jahres 2018 zurückgekehrt. Erhard soll auch dieses Jahr wieder die Meisterkrone für den Traditionsrennstall nach Rheinland-Pfalz holen.

«Nach dem langen Warten, wann und wie es überhaupt in diesem Jahr losgehen soll, freue ich mich nun riesig auf den Saisonstart in der IDM», verkündet Erhard. «In den vergangenen Monaten hatten wir ein paar Gelegenheiten, mit dem Motorrad auf einer Rennstrecke zu trainieren. Es waren nicht viele, aber ausreichend, um dennoch gut vorbereitet in das erste Rennwochenende zu gehen.»

«Ich denke», erzählt er weiter, «Fahrer und Bike befinden sich in Top-Verfassung. Assen ist eine Strecke, die ich sehr mag und auf der ich immer stark war. Daher sollte eigentlich alles für einen ordentlich Auftakt angerichtet sein sollte. Dieses Jahr haben sich viele Fahrer in der Supersport300 eingeschrieben. Die Konkurrenz schaut auf dem Papier sehr stark aus. Wie es dann tatsächlich ist, wird sich am Wochenende zeigen. Hoffentlich gelingt uns ein guter Start, denn bei nur vier Veranstaltungen darf man sich keinen Fehler erlauben. In jedem Rennen ist es Pflicht, möglichst viele Punkte mitzunehmen. Unser Saisonziel ist den Gesamtsieg von 2018 zu wiederholen, ich will unbedingt diesen zweiten Titel haben. Ich freue mich sehr, dieses Ziel wieder gemeinsam mit Kiefer Racing in Angriff zu nehmen. Es war eine grosse Erleichterung für mich, als dieses Projekt wieder zustande gekommen ist. Danke an Jochen Kiefer für den herzlichen Empfang und das Vertrauen in mich.»

«Wir sind unglaublich froh, dass wir nun auch in der IDM loslegen können», versichert auch Jochen Kiefer. «Daher gleich ein großer Dank an die Organisatoren, dass sie es doch noch geschafft haben, einen Rennkalender für eine würdige Meisterschaft zu erstellen. Hoffentlich können wir mit Toni in dieser stark verkürzten Saison wieder an alte erfolgreiche Zeiten anknüpfen. Wie schon vor zwei Jahren wollen wir mit ihm wieder um die Deutsche Meisterschaft kämpfen. Wenn es am Ende erneut zum Titel reicht, wäre es natürlich ein Traum für uns alle. Wir sind also schon gespannt, was in dieser kurzen und kompakten, aber hoffentlich sehr spannenden Saison auf uns zukommen wird. Zuvor wollen wir allen unseren Sponsoren danken, die dieses Projekt ermöglicht haben. Hauptsächlich gilt dieser Dank unseren langjährigen Partnern Motorex und Mithos.»