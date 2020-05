Yamaha sagt R3 bLU cRU Cup für 2020 ab

Die R3 bleiben erst mal in der Garage

Die Verantwortlichen, die den gemeinsamen Yamaha R3 bLU cRU Cup DE | CH | NL geplant haben, haben aufgrund der durch das Corona-Virus verursachten Situation den Start des Cups auf das 2021 verschoben.

2020 hätte der Startschuss für den neu konzipierten Yamaha R3 bLU cRU Cup DE | CH | NL sein sollen. In einer einzigartigen Kooperation der Yamaha Vertretungen aus Deutschland, Schweiz und Niederlande wurde ein Cup im Rahmen der Internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft (IDM) geplant, der Nachwuchsfahrern den Einstieg in den Spitzensport ermöglichen soll.

Der Yamaha R3 bLU cRU Cup DE | CH | NL erfreute sich großer Beliebtheit und war schon viele Wochen vor dem Saisonstart nahezu ausgebucht. Das lag sicher nicht zuletzt an den überschaubaren und gut kalkulierbaren Saisonkosten und den starken Partnern, die ihre Unterstützung für die eingeschriebenen Fahrer zugesichert haben.

Aufgrund der aktuellen Situation und den Maßnahmen zur Eindämmung der Corona- Pandemie hat auch der deutsche Motorsport mit Einschränkungen zu kämpfen. Eine klare Saisonplanung ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht möglich.

Die Organisatoren der IDM geben ihr Möglichstes, um eine Saison 2020 trotz aller Einschränkungen und Unklarheiten stattfinden zu lassen. Ob und wie der R3 bLU cRU Cup DE | CH | NL 2020 durchgeführt werden kann, ist derzeit schwer zur sagen. Damit ist eine Planungssicherheit für Veranstalter und Fahrer nicht gegeben. Sollte es möglich sein, Rennen abzuhalten, ist aufgrund der kurzen Saison außerdem das Medien-Konzept des Cups, das neben Social-Media- und Online-Berichterstattung auch ausführliche Videobeiträge zu jedem Lauf vorsieht, nicht mehr wie geplant durchführbar. Damit würde dem Cup nicht die Aufmerksamkeit zuteilwerden, die die Fahrer und die Serie an sich verdient haben.

Die Verantwortlichen des Yamaha R3 bLU cRU Cup DE | CH | NL haben sich nach reiflicher Überlegung dazu entschlossen, nun eine Entscheidung zu treffen, um eine klare Aussage gegenüber Fahrern und Partnern treffen zu können. Die für 2020 geplanten Rennen des Yamaha R3 bLU cRU Cup DE | CH | NL werden abgesagt, der Start der Serie wird auf 2021 verschoben.

Die Teilnehmer erhalten natürlich alle ihnen zugesagten Teile und Produkte, sodass sie – wo es möglich ist – für die Saison 2021 trainieren können. Zusätzlich sind, in der Hoffnung, dass sich bis Ende des Sommers eine gewisse Normalität entwickelt hat, zwei Kick-Off- Veranstaltungen im Herbst geplant, bei denen auf der Rennstrecke trainiert werden soll. Die Teilnahme an diesen beiden Veranstaltungen ist für die eingeschriebenen Fahrer des Yamaha R3 bLU cRU Cup DE | CH | NL 2020 kostenlos.

«Wir bedauern diesen Schritt natürlich sehr», so die Organisatoren, «da Fahrer und das Yamaha-Team voller Vorfreude die Saison 2020 erwartet haben und viel Aufwand in die Vorbereitung des Cups gesteckt haben. Welche Entscheidung die richtige ist, ist in dieser Situation unmöglich zu sagen. Da wir durch die feste Positionierung allen Beteiligten nach langer Zeit der Ungewissheit nun eine klare Antwort geben können, ist diese Entscheidung die für uns sinnvollste.»