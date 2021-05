Lennox Lehmann: SSP-300-WM-Debut in Most

Der Meister der IDM Supersport 300 strebt mit dem Team Freudenberg die Titelverteidigung an. Für die WM in Most plant Lehmann mit dem Team aus Sachsen seinen ersten Wild Card-Einsatz. Der Antrag ist gestellt.

In der kommenden Woche wird Lennon Lehmann mit dem Team Freudenberg erst einmal in Richtung Oschersleben aufbrechen, wo am Pfingst-Wochenende der erste Lauf der IDM 2021 stattfindet. Der Teenager will dort seine Reise in Richtung einer möglichen Titelverteidigung antreten. Doch seit der Promoter der Superbike-Weltmeisterschaft einen Deal mit der tschechischen Rennstrecke in Most für ein WM-Wochenende ausgemacht, ist der Adrenalin-Pegel bei Lehmann noch ein wenig geklettert. Denn das ursprünglich für den WM-Lauf in Assen geplante Debut war wegen der Terminverschiebung nicht geworden.

Im Gespräch mit SPEEWEEK.com beschreibt Lehmann den Stand der Planung.

SPEEDWEEK.com: Bei dir lief es ja letztes Jahr trotz Corona sehr gut. Vom letzten ADAC Junior Cup Sieger auf Anhieb zum Meister in der IDM Supersport 300. Wann hast du realisiert, was dir da gelungen ist?

Lennox Lehmann: «So richtig erst, als der Pokal kurz vor Weihnachten eingetroffen ist. Und dann noch einmal beim Test in Aragon als ich das erste Mal mit der Nummer 1 auf meinem Bike rausgefahren bin.»

Jetzt soll die Titelverteidigung her. Fühlst du dich gut vorbereitet für die Saison 2021?

«Trotz der immer noch schwierigen Situation durch Corona fühle ich mich top vorbereitet. Die Tests auf dem Bike liefen super. Über den Winter habe ich auch weiterhin an meiner Fitness gearbeitet. Somit kann die Saison starten.»

Geplant war auch dein WM-Debut in der Supersport 300 in Assen. Wie groß war die Enttäuschung, als der WM-Lauf verschoben wurde?

«Sonderlich groß war die Enttäuschung eigentlich nicht. Der Lauf wurde ja nur verschoben und nicht abgesagt. Daher wusste ich, dass ich trotzdem meine Chance bekommen würde.»

Jetzt steht plötzlich Most im WM-Kalender. Eine Strecke, auf der du im Juni schon einen IDM-Lauf fährst. Wie groß war die Freude darüber?

«Die Freude war riesig. Ich mag die Strecke total. Im ADAC Junior Cup habe ich in Most ja auch schon gewinnen können.»

Jetzt heißt es also WM-Wild-Card in Most oder?

«Ja genau. Die Wild-Card ist bereits beantragt. Somit gibt es das WM-Debut in Most anstatt in Assen. Ich hoffe, dass bis dahin auch wieder Zuschauer erlaubt sind. Most ist ja schon fast ein Heimrennen für mich. Dresden ist nur gut eine Stunde von Most entfernt.»

Mit dem Team Freudenberg arbeitest du mit einer festen Größe im IDM- und WM-Paddock zusammen. Wie hilfreich sind die Erfahrungen für dich?

«Die Erfahrungen sind sehr hilfreich. Es gibt für fast alle Strecken Daten, auf die ich zurückgreifen kann. Das macht die Abstimmung vom Bike schon etwas einfacher.»

Bereitet ihr euch speziell auf das Rennen vor? Und wie schaut es da technisch aus? Mit welchem Motorrad gehst du an den Start und wie sehr unterscheidet sich das von deinem IDM-Bike?

«Die Vorbereitung läuft eigentlich ganz normal ab. Beim Bike gibt es zwischen IDM und WM keinen Unterschied mehr. Ich kann also mit meinem Bike aus der IDM auch in der WM starten. Somit muss ich mich nicht umstellen.»