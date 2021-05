Lucy Michel: Acht Punkte mit dem «coolsten Team»

Teamchef Stefan Laux hat nach erfolgreichen Jahren mit der zurückgetretenen Sarah Heide in der IDM Supersport 300 mit Lucy Michel erneut eine flotte Frau im Team. Die ersten Punkte waren sofort fällig.

Im Team Laux konzentrierte sich beim IDM-Saisonauftakt in Oschersleben alles auf Supersport-300-Pilotin Lucy Michel. Kollege Bastian Ubl musste verletzungsbedingt zuhause bleiben. Am Freitag zeichneten sich auf der Stirn von Teamchef Stefan Laux erste Sorgenfalten ab. Trotz diverser Anpassungen kam seine Pilotin nicht so wirklich in Fahrt. Mit dem Fahrrad machte er sich im dritten Freien Training rund um die Strecke auf Ursachen-Forschung. Laux erkannte das Problem und für das erste Zeittraining wurde nach einer Besprechung das Problem beim Schopf gepackt und geändert. «Was der Teamchef in seiner bekannt charmanten Art zum Ausdruck brachte», erklärte er anschließend schmunzelnd.

Mit neuer Linienwahl ging es ins Qualifying und bereits nach drei Runden war die IDM-Neueinsteigerin eine Sekunde schneller. Bedingt durch den starken Wind hatte das Leichtgewicht allerdings stark zu kämpfen und stellte ihr Bike auf den 17. Startplatz. Der Sonntag schien windstiller, jedoch mit wechselhaftem Wetter. «Im Warm-up fuhr man noch im strömendem Regen, doch zum ersten Rennen schien es abzutrocknen», schildert Laux. «Wir schickten Lucy mit Regenreifen vorne und einem Slick hinten in die Besichtigungsrunde, am Vorstart entschied man sich um und wechselte noch das Vorderrad auf Slick.»

In einem packenden Kampf über 13 Runden kämpfte sich Michel an die Top-Ten-Gruppe heran und eroberte einen hervorragenden elften Platz. «Ein super Start für Lucy und ihr Team in die neue Saison», war sich die Mannschaft einig. Danach hieß es, Arme hochkrempeln und das Bike für das zweite Rennen vorbreiten. »Lucy konnte wieder in einer guten Gruppe, die bis auf Platz 7 reichte, mitkämpfen und behauptete sich darin sehenswert», schildert ein hocherfreuter Teamchef. «Gegen Rennmitte waren sich zwei Kontrahenten nicht einig und rissen die Gruppe auseinander, sodass sich Lucy mit drei Mann auf Platz 13 wiederfand und diesen Platz nach Hause fuhr.»

«Im Rennen zeigt Lucy eine bemerkenswerte Perfomance und hat alles richtig gemacht und das Maximum aus der Strecke geholt», lobte Laux nach dem Wochenende. «Acht Punkte nach dem ersten Wochenende ist mehr als wir erwartet hatten. Jetzt geht es erstmal nach Most. Dort war Lucy mit dem IDM Motorrad nicht und da sie gerade in den Prüfungen hängt, können wir leider auch nicht vorher testen. Schauen wir mal was dabei herauskommt.»

«Die Rennen am Sonntag waren super und ich konnte mich wieder um eine Sekunde steigern», freute sich auch Michel. «Ich habe eines der coolsten Teams am Start, ich fühle mich pudelwohl und die Jungs haben mir ein super Moped hingestellt, wir kommen immer besser zurecht und haben jede Menge Spaß. Für Most bremst Stefan meine Euphorie gleichmal etwas und meinte, dass dies ein neues Kapitel ist und ich meine Erwartungshaltung nicht zu hoch ansetzen soll. Deshalb schauen wir mal, ich habe jetzt erstmal Prüfungsstress, selbst an dem Tag, an dem mich mein Team nach Most abholt, habe ich am Vormittag noch das Mündliche.»