Oschersleben: Marvin Siebdrath vor Lennox Lehmann

Im Auftaktrennen der Supersport 300 sicherte sich Kawasaki-Pilot Marvin Siebdrath in Oschersleben den Sieg. Vorjahrsmeister Lennox Lehmann (Freudenberg KTM) wurde Zweiter.

Ein mit 30 Startern - darunter drei Mädels - wohlgefülltes Feld ging in Oschersleben ins Auftaktrennen zur diesjährigen IDM Supersport 300. Es war anfangs kühl und windig in der Motorsport Arena, dazu fielen auch noch ein paar Tropfen vom wolkigen Himmel.

Aber der Rennleiter entschied auf Trockenrennen, was sich als die genau richtige Entscheidung erweisen sollte. Es klärte sich nach dem Start schnell auf, die Strecke trocknete vollkommen ab und es herrschte eitel Sonnenschein in der Magdeburger Börde.

Das über 13 Runden gehende Rennen entwickelte sich schnell zum einem Dreikampf, der später zu einem äußerst spannenden Zweikampf werden sollte. Pole-Setter Marvin Siebdrath wurde gleich nach dem Start von Dirk Geiger vom Team Freudenberg einkassiert und auch dessen Teamkollege Lennox Lehmann fuhr von Position drei auf zwei vor.

Vier Runden lang gab es dann ein munteres Wechselspiel zwischen den drei Youngstern. Die Führung wechselte ständig. Auffällig war hier schon, dass die Kawasaki vom Wildenfelser Siebdrath auf den Geraden mehr Power hatte.



In Runde 5 hatte Siebdrath wieder die Führung vor den beiden KTM von Lehman und Geiger übernommen. Doch dann verlor Geiger urplötzlich den Anschluss und in der Folge zwei Sekunden auf die beiden Führenden. Am Ende wurde der 18 Jahre alte Mannheimer noch auf Rang 12 durchgereicht, einen Platz hinter Yamaha-Pilotin Lucy Michel durchgereicht. Der Schwarzenberger Toni Erhard musste in Runde 5 an die Box und stellte seine Kawasaki ab.



Die Entscheidung um den Sieg in der «kleinen» Klasse musste zwischen Vorjahressieger Lehmann und Siebdrath fallen, das war klar, denn die Verfolgergruppe mit dem Niederländer Twan Smits (Yamaha) und dem Belgier Luca de Vleeschauwer (Kawasaki) war mehr als zwei Sekunden zurück. Der 19-jährige Micky Winkler aus Schleiz, der am Ende mit seiner Kawasaki auf Platz 5 fuhr, war mit mehr als neun Sekunden Rückstand auf die Spitze auch keine Gefahr für die Führenden mehr.



Siebdrath, der Vorteile auf den Geraden hatte, führte bis ins Ziel, wobei man das Gefühl hatte, dass Lehmann, der in den Kurven engere Linien fahren konnte, auf seine Chance in der letzten Runde wartete.

Doch die kam nicht, denn der KTM-Pilot hatte in Runde 13 in Kurve 7 einen kleinen Vorderradrutscher. Den daraus resultierenden Abstand konnte er nicht mehr ganz aufholen. So fuhr Marvin Siebdrath mit einem hauchdünnen Vorsprung von 0.079 Sekunden als Erster über den Zielstrich und holte sich seinen zweiten Sieg in dieser Klasse.

Oschersleben SSP 600 Ergebnis Rennen 1:

1. Marvin Siebdrath (D), Kawasaki

2. Lennox Lehmann (D), KTM

3. Twan Smits (NL), Yamaha

4. Luca de Vleeschauwer (BE), Kawasaki

5. Micky Winkler (D), Kawasaki

6. Oliver Svendsen (DK), Yamaha

7. Sven Doornenbal (NL), KTM

8. Leo Rammerstorfer (A), KTM

9. Troy Beinlich (D), Kawasaki

10. Filip Feigl (CZ), Kawasaki

11. Lucy Michel (D), Yamaha

12. Dirk Geiger (D), KTM