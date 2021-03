Freudenberg-Quartett dreht KTM-Runde in Aragón

Frühling in Spanien

Drei IDM-Piloten, Dirk Geiger, Lennox Lehmann und Leo Rammerstorfer, und mit Victor Steeman einen WM-Fahrer, schickt das Team Freudenberg in die 300er-Saison 2021. Erfolgreicher Test in Spanien absolviert.

Das Team Freudenberg war mit dem kompletten Fahrer-Aufgebot dem Ruf des IDM-Promoters und dem Trainingsveranstalter Bike-Promotion gefolgt und war ins spanische Aragón gereist, um sich nach der Winterpause auf die nahende Saison in der IDM Supersport 300 vorzubereiten. Vier Tage lang, einen davon noch leicht eingebremst durch einen strammen Wind, waren die Teenager mit ihren KTM im MotorLand unterwegs. «Wir haben an dem offiziellen IDM-Test teilgenommen und waren sogar schon einen Tag früher da», berichtet Teamchef Carsten Freudenberg und erteilt dem Veranstalter aus Gera beste Kritiken, der das Training trotz zahlreicher Corona-Hürden unbeirrt durchgezogen hatte.

«Schade, dass nicht so viele Teilnehmer vor Ort waren», fügt er noch an, «da war es für Bike Promotion schon schwer, das auch finanziell alles auf die Reihe zu kriegen. Aber sie habe es durchgezogen und wir hatten vier Tage perfekte Bedingungen. Auch unsere neue Fahrerbesatzung hat super zusammengefunden.» Neben den IDM Supersport-300-Piloten Dirk Geiger, Lennox Lehmann und Leo Rammerstorfer war auch WM-Pilot Victor Steeman mit an Bord.

Fahrwerk, Set-up und Elektronik standen beim ersten gemeinsamen Ausflug auf dem Zettel. «Auch mit den Slick-Reifen haben wir einiges probiert», erzählt Freudenberg, «mit den Rundenzeiten sind wir happy. Zufrieden, erschöpft und mit positivem Gefühl für die kommenden Aktivitäten haben wir dann das MotorLand wieder verlassen. Victor, Lennox und Dirk waren stark auf unseren Bikes und konnten für sich die nächsten Schritte bei der Vorbereitung auf die Saison machen. Leo konnte als Neuer in unserer Box und im Team ankommen und sich weiter auf unsere KTM einstellen. Rund um sind wir mit allen Piloten sehr zufrieden. Die Stimmung ist super. Und alle Mechaniker, Piloten, etc. unterstützen sich, wo es nur geht. So darf es gern weitergehen.»

Im April plant die Freudenberg-Truppe noch zwei weitere Testfahrten. Beim geplanten IDM-Auftakt auf dem Lausitzring wird das Team Freudenberg dann auch mit allen vier Fahrern aufschlagen, um auch Steeman mit einem Gaststart noch ein paar Rennkilometer und ein Wiedersehen mit seinen früheren Konkurrenten zu bescheren.