Platz 1 und 2: Große Freude beim Team Freudenberg

Starke Vorstellung von Lennox Lehmann. Der KTM-Pilot vom Team Freudenberg holte sich in Oschersleben nach Platz 2 im Auftaktrennen am Nachmittag den Sieg. Teamkollege Dirk Geiger wurde Zweiter.

Nun hat der Vorjahresmeister Lennox Lehmann auch seinen ersten Sieg in der Klasse Supersport 300 in der Tasche. Zum Auftakt der IDM 2021 in der Motorsport Arena Oschersleben hatte der 15 Jahre alte Dresdner schon 20 Punkte für seinen zweiten Platz in Rennen 1 eingefahren, aber am späten Nachmittag setzte der KTM-Pilot mit seinem Sieg und 25 Punkten noch einen drauf.

Besser konnte es für das Freudenberg KTM World SSP Team wohl gar nicht laufen, denn auf Platz 2 kam nach einem sehenswerten Kampf mit Dirk Geiger ein weiteres Teammitglied aufs Podium. Dritter wurde der Belgier Luca de Vleeschauer vor Auftaktsieger Marvin Siebdrath auf seiner Kawasaki.

Erst gegen 17 Uhr wurde das zweite Rennen der 300er bei Sonnenschein gestartet und wie im ersten Lauf gelang Dirk Geiger der beste Start. Der 18-jährige Mannheimer hatte in Rennen 1 noch mit Elektronikproblemen zu kämpfen. Die Crew hatte die Mängel dann aber behoben und so gelang es Geiger, zusammen mit Teamkollege Lehmann in der Folge die Spitze beizubehalten und nicht mehr abzugeben.

Die beiden Youngster fuhren schnelle Rundenzeiten mit Geiger in der Spitze, der aber in Runde 6 nach der Startkurve etwas weit nach außen kam und Lehmann die Führung überließ. Die Kawasaki-Piloten Marvin Siebdrath und der Belgier Luca de Vleeeschauer hatten aber in Runde 10 nur noch einen Rückstand von etwas mehr als einer Sekunde.

Eine Runde später hatten die Kawas auf die beiden KTM an der Spitze aufgeschlossen und eine spannende Endphase folgte. Siebdrath drängte sich vorbei auf Platz 1 und Geiger konterte im Triple mit dem Messer zwischen den Zähnen.

In der letzten Runde führte dann Lehmann vor de Vleeschauer, Geiger und Siebdrath. Lehmann konnte sich ein wenig lösen, derweil Geiger den Belgier attackierte und auf 2 raste und dem Führenden Lehmann immer näher kam. Aber es reichte dann für Lennox Lehmann mit einem Vorsprung von 40 Tausendstel auf Dirk Geiger. Ein Bravo für beide.

Marvin Siebdrath wurde Vierter, Micky Winkler Siebter, Toni Erhard Achter. Troy Beinlich kam auf Platz 10, Lucy Michel auf Platz 13.

Oschersleben SSP 300 Ergebnis Rennen 2:

1. Lennox Lehmann (D), KTM

2. Dirk Geiger (D), KTM, +0.040 sec

3. Luca de Vleeschauwer (BE), Kawasaki, +0.349

4. Marvin Siebdrath (D), Kawasaki, +0.433

5. Twan Smits (NL), Yamaha, +2.996

6. Oliver Svendsen (DK), Yamaha, +9.154

7. Micky Winkler (D), Kawasaki, +13.765

8. Toni Erhard (D), Kawasaki, +16.371

9. Sven Doornenbal (NL), KTM, +20.236

10. Troy Beinlich (D), Kawasaki, +20.304

11. Filip Feigl (CZ), Kawasaki, +26.695

12. Máté Számadó (HU), Kawasaki, +27.442

13. Lucy Michel (D), Yamaha, +28.035

14. Marcel Blersch (D), KTM, +34.325

...

16. Jorke Erwig (D), Kawasaki, +36.470

...

18. G Felix Kling (D), +41.223

...

21. Valentin Folger (D), Yamaha, +54.318