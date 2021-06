Most Rennen 2: Lennox Lehmann knapp vor Dirk Geiger

Lennox Lehmann (1) führte die 300er-Meute an

Lennox Lehmann besiegte seinen Teamkollegen Dirk Geiger (beide KTM) im zweiten Rennen der Supersport 300 in Most mit einem hauchdünnen Vorsprung von 0.017 Sekunden. Micky Winkler wurde früh «abgeschossen».

Auch im zweiten Rennen des IDM-Meetings in Most (CZ) war bei den Supersportlern der kleinsten Klasse wieder Rudelbildung angesagt. Micky Winkler, im ersten Rennen noch Dritter, war hier aber gleich nach dem Start der Leidtragende. Für den Kawasaki-Piloten aus Schleiz war schnell Schluss, als er nach einer Berührung des Tschechen Filip Feigl per Highsider abflog.

Vorne spielte die Musik anfangs in einer Elfer- , dann in einer Achter-Gruppe, die sich immer wieder gegenseitig mit wechselnden Führungen antrieb. Die Piloten vom Freudenberg KTM World SSP Team spielten dabei munter mit und letztlich auch die Hauptrolle.

Mal führte Dirk Geiger, der im ersten Rennen noch Pech hatte, die Meute an, dann Lennox Lehmann oder Walid Khan. Aber auch Toni Erhard vom Team Roto-Store BRT gab auf seiner Kawasaki eine starke Vorstellung ab und wurde am Ende Vierter, nachdem er sich in der allerletzten Runde noch hinter Geiger auf Platz 2 durchgepresst hatte.

Lennox Lehmann und Dirk Geiger machten den Sieg auf der Zielgeraden unter sich aus, wobei Lehmann mit 17tausenstel einer Sekunde vor Geiger über den Strich raste. Knapp dahinter kam der Belgier Luca de Vleeschauer als Dritter ins Ziel. Platz 5 hinter Erhard ging an Khan, dann folgten Marvin Siebdrath, Twan Smits und Troy Beinlich auf Rang 8 mit einem Rückstand von 1.264 sec auf Lehmann.