Spielberg: Wilde IDM-300-Hatz bis zum Zielstrich

Am Ende setzt sich Luca de Vleeschauwer im Durcheinander des IDM Supersport-300-Rennens durch. Zweiter wird auf dem Red Bull Ring Marvin Siebdrath, endlich Podest für Leo Rammerstorfer auf P3.

Bis zum späten Nachmittag mussten sich die Nachwuchspiloten aus der IDM Supersport 300 gedulden, bis sie in ihr zweites Rennen des Tages starten konnte. Entgegen allen Vorhersagen war es nach wie vor trocken geblieben und die Teenager konnten einem gepflegten Rennen entgegenschauen. Von der Pole-Position aus nahm Micky Winkler mit seiner Kawasaki das Rennen auf. Gefolgt vom Marken-Kollegen Marvin Siebdrath. KTM-Fahrer Lennox Lehmann machte die erste Reihe komplett.

Lehmann zwängte sich nach einem Top-Start in Turn 1 gleich mal innen rein, nur um anschließend vom Kawa-Duo Winkler und Siebdrath kassiert zu werden. Doch nach der ersten Runde war 300er-typisch wieder alles über den Haufen geworfen. Luca de Vleeschauwer führte vor Dirk Geiger, Siebdrath, Lehmann und Leo Rammerstorfer. Auch Walid Khan mischte noch mit, Winkler war erst einmal ein paar Plätze zurückgefallen.

Doch als Zuschauer hatte man es schwer, das Durcheinander auseinander zu halten, denn auch nach drei Runden hatte sich noch gar nichts sortiert und bis Platz 18 war das Feld eng beisammen und wechselte unentwegt die Position. Kaum hinterher kam Co-Kommentator Florian Alt, der noch kurz zuvor den Doppelsieg in der IDM Superbike klargemacht hatte. 29 Piloten insgesamt waren am Start.

Die Zeiten hielten sich in Grenzen und die Gruppe mit 18 Fahrern bildete einen ansehnlichen Pulk. Nach Khan probierte sich Siebdrath mit Führungskilometern. Auf Platz 4 war Oliver Svendsen mir der schnellsten Yamaha R3 unterwegs. Geiger, Lehmann und Winkler tummelten sich mittendrin in dem wilden Pulk. An der Spitze drängelte sich auch plötzlich noch Rammerstorfer herum, der seine Chance auf einen Heimsieg witterte. Drei Runden vor Schluss war der Österreicher dann auch vorne. Abstände in der Verfolgergruppe waren allerdings nicht erkennbar.

«Jetzt bin ich auch raus», meinte Alt lachend, nachdem die Teenager zu siebt auf eine Kurve zugeschossen waren und hinterher wieder eine komplett andere Reihenfolge zu sehen war. Denn auch bis zur letzten Runden verlief das Rennen tumultartig. Die eine oder andere Warnung wegen Überscheitung des Track Limits inklusive. Das Kuddelmuddel klärte sich erst in der letzten Kurve. De Vleeschauwer gewann vor Siebdrath und Rammerstorfer freute sich als Dritter über seinen ersten Podestplatz.

Ergebnis IDM Supersport 300 Rennen 2

1. Luca de Vleeschauwer

2. Marvin Siebdrath

3. Leo Rammerstorfer

4. Micky Winkler

5. Lennox Lehmann

6. Sasha de Vits

7. Walid Khan

8. Oliver Svendsen

9. Troy Beinlich

10. Twan Smits

11. Jef van Calster

12. Toni Erhard

13. Mate Szamado

14. Sven Dornenbaal

15. Thom Molenaar