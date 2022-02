Motorsport Team Germany gibt Förderkader bekannt

DMSB und ADAC Stiftung Sport bündeln ihre Talentförderung im Spitzensport. In der Saison 2022 werden 24 Fahrer aus zehn Disziplinen unterstützt. Lennox Lehmann und Phillip Tonn wurden ausgewählt.

Neue Struktur mit neuem Kader im Rahmen der deutschen Motorsport- Talentförderung: Der DMSB und die ADAC Stiftung Sport fassen die Auswahl und Förderung der besten Motorsporttalente Deutschlands im neu entstandenen Motorsport Team Germany zusammen. Das verkündeten die beiden Organisationen Anfang der Woche.

Insgesamt 24 Nachwuchsfahrer aus zehn Motorsport-Disziplinen wurden für das Jahr 2022 aufgenommen. Der Motorrad-Straßenrennsport wird durch IDM Supersport 300-Champion Lennox Lehmann und Phillip Tonn, der Erfahrungen aus dem Red Bull Rookies Cup und der Spanischen Meisterschaft mitbringt, vertreten. Die 24 Förderpiloten werden künftig noch vielfältiger begleitet und in unterschiedlichen Bereichen wie Fitness, Mentaltraining, Sponsoring, Medien und Fahrzeugtechnik oder auch mit disziplinbezogenen Kadertrainings intensiv unterstützt.

«Im Motorsport Team Germany fördern wir konsequent deutsche Motorsporttalente und bereiten sie auf eine erfolgreiche internationale Karriere vor», erklärt Wolfgang Dürheimer, der Vorstandsvorsitzende der ADAC Stiftung Sport. Der DMSB, der als Motorsport-Spitzenverband im Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) für die nationalen Spitzenkader zuständig ist, hat mit der ADAC Stiftung Sport einen starken und sachkundigen Partner für die operative Durchführung der Förderung gefunden.

«Die Bündelung der Kräfte in den bislang eigenständigen Förderprogrammen von DMSB und ADAC Stiftung Sport bringt nicht nur klare und übersichtliche Strukturen, sondern gibt diesem wichtigen Aufgabenbereich eine neue, zusätzliche Dynamik», ist sich DMSB-Präsident Wolfgang Wagner-Sachs sicher.

Im aktuellen Förderkader sind folgende Disziplinen vertreten: Kart, Formel, GT- und Tourenwagensport, Rallye, Autocross, Motorrad-Straßenrennsport, Motocross, Enduro, Trial und Bahnsport. Die Motorsporttalente im Alter zwischen 14 und 22 Jahren treten national, sowie auf Europa- oder Weltmeisterschaftsebene an. Alle 24 Kaderfahrer vertreten im Motorsport Team Germany die Flagge Deutschlands. Das Kadersystem ist – analog zu anderen Sportarten im DOSB - in unterschiedliche Förderstufen unterteilt. Das Motorsport Team Germany bildet gemeinsam mit den Nationalmannschaften den Bundeskader. Weitere Unterstützung für junge Talente findet in den jeweiligen Landeskadern auf der Ebene der Bundesländer statt.

Motorsport Team Germany

Lennox Lehmann (16) Motorrad-Straßensport

Phillip Tonn (16) Motorrad-Straßensport

Simon Längenfelder (17) Motocross

Alexandra Massury (15) Motocross

Maximilian Spies (17) Motocross

Maximilian Werner (16) Motocross

Valentin Kluss (14) Kart

Maximilian Schleimer (14) Kart

David Trefiilov (19) Kart

Jakob Bergmeister (16) Formel

Tim Tramnitz (17) Formel

Daniel Gregor (16) GT-Sport

Laurin Heinrich (20) GT-Sport

Max Hesse (20) GT-Sport

Jan Marschalkowski (19) GT-Sport

Nick Loof (20) Rallye

René Noller (19) Rallye

Jonathan Heidel (17) Trial

Johannes Heidel (14) Trial

Maximilian Wills (19) Enduro

Luca Fischeder (22) Enduro

Samuel Drews (14) Autocross

Norick Blödorn (17) Bahnsport

Patrick Hyjek (14) Bahnsport