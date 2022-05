IDM SSP 300: KTM will wieder das Doppel

Hersteller KTM ist Mitglied im Sponsorpool der IDM. Ein Muss, wenn man in einer der Klassen mitfahren will. Die Österreicher sind nur in der kleinsten Klasse dabei, wollen aber erneut die Titel.

Im letzten Jahr war KTM gleich doppelt erfolgreich. Mit Lennox Lehmann, inzwischen erfolgreich in der Weltmeisterschaft angekommen, holte man in Zusammenarbeit mit dem Team Freudenberg den Titel in der Nachwuchsklasse. Lehmann konnte damit in er der hart umkämpften Klasse, in der sich auch zahlreiche Piloten aus dem benachbarten Ausland ihre ersten Sporen verdienen, seinen Titel aus dem Vorjahr verteidigen.

Mit dem Solo-Titel erwies sich Lehmann auch als fleißigster Punktesammler in Sachen Hersteller-Wertung und Markenmeisterschaft. Diese konnte KTM am Ende der Saison 2021 dann mit 416 Punkten für sich entscheiden. Schärfster Konkurrent war, und wird es wohl auch dieses Jahr wieder sein, Kawasaki. Die Grünen belegten mit 410 Zählern den zweiten Platz. Abgeschlagen mit 159 Punkten landete Yamaha auf Rang 3.

«Der Gewinn von KTM war natürlich schon eine schöne Sache», meint IDM-Teamchef Carsten Freudenberg. «Natürlich hat sich auch KTM riesig darüber gefreut. Man muss ja immer wieder sagen, wie viele Kawasaki-Teams und Yamaha-Teams in der IDM am Start sind, und wir das ‚einzige‘ Team in der IDM Supersport 300 sind, die von KTM auch werksseitig unterstützt werden. Da war es im Gegenzug auch eine schöne Geschichte, dass wir da die Markenmeisterschaft 2021 gewinnen konnten. KTM hat ja mit der RC 390 das Serienmotorrad, welches stark verkauft wird, gerade im deutschsprachigen Raum, KTM aus Österreich ist ja nicht weit weg von Deutschland, da sind die absolut happy, wenn wir die KTM-Fahnen hier im IDM-Paddock hochhalten. Es gibt ja in der Supersport und Superbike keine KTM in der Richtung. Von daher sind wir wirklich das einzige offizielle IDM-Team und wollen auch dementsprechende Ergebnisse liefern. Damit haben wir auch gezeigt, dass wir mit allen vier Fahrern, mit denen wir gestartet sind, in den Top-Ten gelandet sind. Mit Lennox Lehmann den Meistertitel geholt und Markenmeister geholt. Das war schon eine starke Saison und da sind wir auch alle sehr stolz drauf und auch KTM ist happy.»

Wenn möglich, soll sich dieses Szenario in diesem Jahr wiederholen. Auch Lehmann hat sich wieder in die Meisterschaft eingeschrieben.