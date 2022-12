Leo Rammerstorfer: Als Jogger zum Lebensretter

In seiner österreichischen Heimat bereitet sich der 18-Jährige nach dem IDM-Vizetitel in der Supersport 300 auf die neue Saison vor. Jetzt fand er im Wald eine gestürzte ältere Frau und spurtete los.

Eine 83-Jährige ist beim Spazierengehen auf einem Wanderweg gestürzt. Zwei Stunden lag sie hilflos in der Kälte, bis zufällig ihr junger Retter zu Hilfe kam. Das berichtet das Magazin nachrichen.at in seiner aktuellen Ausgabe.

Leo Rammerstorfer hat in der anstehenden Motorsport-Saison so einiges vor. Im Rahmen seiner Vorbereitungen gehört auch ein umfangreiches Konditionsprogramm dazu. Das zahlte sich nun bereits aus, allerdings anders als erwartet. Unweit seines Heimatortes Feldkirchen war Rammerstorfer am Mittwochennachmittag laufen gegangen. Dort fand er eine am Boden liegende Spaziergeherin (83). Wie sich herausstellte, war die Seniorin gegen 13 Uhr zu Sturz gekommen, so berichtet nachrichten.at weiter.

«Sie war kaum noch ansprechbar», sagt der 18-jährige Retter im Gespräch mit nachrichten.at. Weil der Jogger kein Handy dabeihatte, lief er sofort zu einem nahegelegenen Gasthaus und bat darum, telefonieren zu dürfen. So wurde rasch die Rettungskette in Gang gesetzt.

Danach ging alles ganz schnell. Mit Hilfe von Rettungsdienst und Feuerwehr konnte die alte Dame gerettet werden.