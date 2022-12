Inigo Iglesias: IDM-Titel 2023 statt WorldSSP 300

Ein Spanier in der IDM

Das deutsch-niederländische Team Füsport-RT Motorsports by SKM Kawasaki verpflichtet WorldSSP300-Talent Inigo Iglesias für die IDM Supersport 300-Saison. Er soll erneut den Titel für das Team holen.

Mit dem Sachsen Marvin Siebdrath holte das Team Füsport-RT Motorsports by SKM Kawasaki um Rob Vennegoor und Frank Krekeler im Jahr 2022 den Titel in der IDM Supersport 300. Während Siebdraths Zukunft noch ungewiss ist, zu einer Vertragsverlängerung kam es bis jetzt nicht, holte das Team einen WM-Pilote in die IDM.

Der Spanier Inigo Iglesias wird im kommenden Jahr für das Team in der kleinsten IDM-Klasse antreten. Iglesias stand in den Jahren 2021 und 2022 insgesamt vier Mal auf dem WorldSSP300-Podium, mit drei zweiten Plätzen und einem dritten Platz. Dank dieser Leistungen beendete er die WorldSSP300-Saison sowohl 2021 als auch 2022 unter den Top 10.

«Inigo Iglesias wurde am 9. April 2002 geboren», beschreibt das Team seinen neuen IDM-Kandidaten, «und gilt als großes Rennsporttalent mit vielen Möglichkeiten für die Zukunft. Die nächste Saison sollte daher als Sprungbrett für eine erfolgreiche Partnerschaft mit dem Team gesehen werde.» Inigo Iglesias wird Teamkollege von Max Zachmann aus Deutschland und Petr Svoboda aus der Tschechischen Republik sein.

Teamchef Rob Vennegoor erklärt: «Wir sind sehr glücklich, dass Inigo Iglesias nächstes Jahr für uns fährt. Er ist ein großes Talent, das hat er bereits mit seinen tollen Ergebnissen in der Supersport 300-Weltmeisterschaft gezeigt. Wir blicken daher mit großer Zuversicht auf das Jahr 2023. Obwohl die meisten Strecken für Inigo neu sind, beginnen wir die Zusammenarbeit mit großen Ambitionen, und wir wollen sicher nicht nur auf die nächste Saison schauen.»

«Ich freue mich, ein neues Abenteuer mit Füsport-RT Motorsports by SKM-Kawasaki zu beginnen», versichert Inigo Iglesias. «Sie sind ein sehr erfahrenes Team im WSSP300-Fahrerlager, und mit diesem Team an dem Projekt, der IDM Supersport 300 Championship im Jahr 2023 teilzunehmen, ist sehr interessant. Das Ziel ist der Titel, also werden ich und das Team für dieses Ziel kämpfen.»