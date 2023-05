Phillip Tonn (KTM): IDM-Deal in letzter Minute

Nach dem überraschenden Ende im JuniorGP stand der KTM-Pilot erst einmal mit leeren Händen da. Einmal mehr erweist sich das Team Freudenberg als Rettungsanker für den heimatlosen Nachwuchs.

Im Team Freudenberg KTM Paligo Racing ist ständig Bewegung drin, auf und auch neben der Strecke. Für den Start der IDM Supersport 300-Saison 2023 am übernächsten Wochenende auf dem Sachsenring hat das Team, welches auch in der WM aktiv ist, mit Phillip Tonn ein weiteres Nachwuchstalent an Land gezogen.

«Der 17-jährige Deutsche wird am Sachsenring zum IDM-Auftakt für unser Team antreten und eine weitere SSP300-KTM an den Start bringen», erklärt Teamchef Carsten Freudenberg. «Bei diesem Event wird Phillip erstmals eine Supersport 300-Maschine pilotieren, er bekommt das WM-Bike von Lennox Lehmann aus der Saison 2022. Phillip soll sich in erster Linie an das für ihn neue Bike gewöhnen, ohne irgendwelche Erwartungen. Wir freuen uns auf Phillip.»

Der Deal ging fernmündlich über die Bühne, da Freudenberg mit seinen KTM-Jungs aktuell bei der Weltmeisterschaft in Barcelona unterwegs ist. Red Bull Rookies Cup und Junior-WM stehen bisher im Lebenslauf des Teenagers aus Neukirchen/Pleiße. Im Vorjahr war Tonn aus dem European Talent Cup in den JuniorGP aufgestiegen. Dort fuhr er im Liqui Moly Intact JuniorGP Team eine KTM RC 250 GP. Trotz ansteigender Formkurve und einer Zwei-Jahres-Vereinbarungen erhielt Tonn während des Saisonfinales in Valencia überraschend die Nachricht, dass die Zusammenarbeit nach nur einer Saison beendet ist. Einen Punkt ergatterte er damals trotzdem noch.

Für Tonn wird das Sachsenring-Wochenende der IDM ein Sprung ins kalte Wasser. Serie neu, Motorrad neu. Immerhin dürfte ihm die Strecke aus seiner Zeit im Red Bull Rookies Cup nicht fremd sein.