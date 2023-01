Cortese tütet Siebdrath-IDM-Deal 2023 für Kiefer ein

Der Deutsche Meister 2022 der IDM Supersport 300 Marvin Siebdrath wird in der Saison 2023 im Projekt Yamaha bLU cRU IDM by Kiefer Racing seinen Titel verteidigen. Damit verabschiedet er sich auch von Kawasaki.

Nach der Grundsteinlegung in der Saison 2022 zu einer gemeinsamen Nachwuchsförderung von Kiefer Racing und Yamaha Motor Deutschland wurde die Zusammenarbeit mit der Übernahme der Betreuung des Yamaha R3 bLU cRU Cup 2023 durch das Team weiter ausgebaut. Neben dem R3-Cup bietet die Teamstruktur von Kiefer Racing die Möglichkeit, Fahrer durch die IDM Solo-Klassen bis in die Weltmeisterschaft zu führen. «Mit diesem Konzept möchten Kiefer Racing und Yamaha Motor Deutschland junge Talente fördern und sie auf dem Weg an die Spitze begleiten», beschreibt Teambesitzer Jochen Kiefer die Idee.

«Der zweifache Weltmeister Sandro Cortese wird das Projekt als Riding-Coach unterstützen und alle Fahrer in der Box des Teams begleiten.»

Während weitere Planungen in den IDM Solo-Klassen des Kiefer Racing Teams noch auf Hochtouren laufen, freut sich Teambesitzer Jochen Kiefer die langfristig geplante Zusammenarbeit mit dem 19-jährigen Marvin Siebdrath aus Wildenfels, in der Nähe von Zwickau gelegen, bereits bekannt geben zu können.

«Während die Organisation des Yamaha R3 bLU cRU Cups in vollem Gange ist, freuen wir uns bereits bekannt geben zu können, dass Marvin Siebdraht 2023 ein neues Mitglied unseres Teams sein wird», bestätigt Kiefer. «Sehr gerne nehmen wir die Herausforderung an, gemeinsam mit ihm, seinen IDM Supersport 300 Meister-Titel 2022 zu verteidigen. In Kooperation mit Yamaha Motor Deutschland können wir Fahrern die Möglichkeit bieten, sie durch die IDM Solo - Klassen bis in die WM zu führen. Wir freuen uns daher auf eine langfristig geplante Zusammenarbeit mit Marvin.»

«Den ersten Kontakt zu Sandro Cortese und Dario Giuseppetti hatte ich bereits im Laufe des letzten Jahres», beschreibt Marvin Siebdrath die Entwicklung. «Nach der Saison machte mir Sandro, im Auftrag von Yamaha Motor Deutschland und Kiefer Racing, das Angebot 2023 im gemeinsamen Projekt Yamaha bLU cRU IDM by Kiefer Racing an den Start zu gehen. Ich freue mich sehr auf eine langfristig geplante Zusammenarbeit. Mit der neuen Herausforderung, da ich das Motorrad und Team noch nicht kenne, möchte ich auf jeden Fall dort anknüpfen, wo ich aufgehört habe. Als Deutscher Meister 2022 möchte ich natürlich meinen Titel verteidigen. Ich bin sehr zuversichtlich, mein Ziel zu erreichen, da das Team sehr professionell aufgestellt ist. Ich kann es kaum noch erwarten, dass erste Mal mit meinem Bike zu fahren und mein neues Team kennenzulernen.»