Max Zachmann (SKM Kawasaki): «Deutliche Steigerungen» 13.04.2023 - 10:32 Von Sarah Göpfert

© Teerink Max Zachmann beim ersten Rollout 2023 in Assen

In seiner fünften Saison in der IDM Supersport 300 geht Max Zachmann für das Füsport-Kawasaki Team an den Start. Beim Test in Assen beeindruckte den ihn besonders die Professionalität der niederländisch-deutschen Truppe.