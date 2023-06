Yamaha-Neuling Marvin Siebdrath zurück auf Podestkurs

Beim zweiten IDM-Event in Oschersleben gelang Yamaha-Neuzugang Marvin Siebdrath (Kiefer Racing Team) eine klare Leistungssteigerung, die dem letztjährigen Meister der IDM Supersport 300 zwei Top-5-Ergebnisse einbrachte.

Als Meister der IDM Supersport 300 ist Marvin Siebdrath für die Saison 2023 von Kawasaki ins Team «Yamaha bLU cRU IDM by Kiefer Racing» gewechselt, um seinen Meistertitel zu verteidigen. «Der Umstieg auf die Yamaha ist mir recht gut gelungen. Natürlich fehlen noch ein paar Feinabstimmungen, aber insgesamt komme ich gut zurecht. Der Unterschied beider Motorräder liegt vor allem darin, dass die Yamaha etwas schmaler und dadurch die Sitzposition eine andere ist», kommentierte er seinen Wechsel.

Nach einem durchwachsenen Auftakt auf dem Sachsenring, bei dem der 19-Jährige die Plätze 10 und 11 belegt hatte, meldete er sich in Oschersleben an der Spitze des Feldes zurück. Auf die Trainingsbestzeit am Freitag folgte im Qualifying Startplatz 3 hinter dem Freudenberg-KTM-Duo Walid Khan und Dustin Schneider. «Diese Steigerung kam einerseits dadurch, dass mein Team das Bike konkurrenzfähiger gemacht hat und zum anderen davon, dass ich mehr Fahrkilometer und Erfahrung auf der Yamaha gesammelt habe. Das Zusammenspiel aus beidem hat uns einen guten Schritt nach vorne gebracht», erklärte Siebdrath seine Fortschritte.

Im ersten Lauf fand sich der Wildenfelser in einer sechsköpfigen Gruppe im Kampf um den Sieg wieder. Diesen verpasste er nach 13 Runden um gerade einmal 0,961 sec und überquerte den Zielstrich als Fünfter. Im zweiten Rennen wiederholte er diese Leistung, woraufhin sich beim Elektrotechnik-Studenten Erleichterung breit machte. «Im Großen und Ganzen war ich mit den Rennen zufrieden, da ich wirklich alles gegeben habe. Leider fehlt uns noch etwas an Top-Speed, um richtig anzugreifen.»

Nach vier Rennen liegt Siebdrath mit 33 Meisterschaftspunkten auf Gesamtrang 6. Auf Tabellenführer Iñigo Iglesias (Füsport - RT Motorsports by SKM – Kawasaki) fehlen ihm 41 Zähler. Dennoch ist der Yamaha-Pilot angriffslustig und hat die Titelverteidigung noch nicht aufgegeben: «Natürlich habe ich in den ersten zwei Veranstaltungen einige Punkte liegen lassen, vor allem am Sachsenring. Ich werde aber definitiv nicht aufgeben und alles daransetzen, die Meisterschaft noch so eng wie möglich zu gestalten.»

Auf das nächste Saison-Meeting im tschechischen Most blick Siebdrath daher zuversichtlich: «Ich mag die Strecke sehr und außerdem werden wieder viele Freunde und Bekannte vorbeikommen. Wir werden hart arbeiten und ein optimales Set-up bereitstellen, um uns als Team mit Podestplätzen zu belohnen.»

Ergebnis IDM Supersport 300 Rennen 2

1. Walid Khan (KTM)

2. Dustin Schneider (KTM)

3. Inigo Iglesias (Kawasaki)

4. Ferre Fleerackers (Kawasaki)

5. Marvin Siebdrath (Yamaha)

6. Phillip Tonn (KTM)

7. Oliver Svendsen (Kawasaki)

8. Kas Beekmans (Yamaha)

9. Máté Számadó (Kawsaki)

10. Thom Molenaar (Kawasaki)

11. Sven Doornenbal (Kawasaki)

12. Max Zachmann (Kawasaki)

13. Senna van den Hoven (Kawasaki)

14. Mitja Borgelt (Yamaha)

15. Korbinian Brandl (KTM)

Ergebnis IDM Supersport 300 Rennen 1

1. Walid Khan (KTM)

2. Inigo Iglesias (Kawasaki)

3. Dustin Schneider (KTM)

4. Ferre Fleerackers (Kawasaki)

5. Marvin Siebdrath (Yamaha)

6. Kas Beekmans (Yamaha)

7. Phillip Tonn (KTM)

8. Thom Molenaar (Kawasaki)

9. Sven Doornenbal (Kawasaki)

10. Max Zachmann (Kawasaki)

11. Oliver Svendsen (Kawasaki)

12. Senna van den Hoven (Kawasaki)

13. Mitja Borgelt (Yamaha)

14. Fabio Sarasino (Kawasaki)

15. Dylan Czarkowski (Yamaha)