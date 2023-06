Dustin Schneider (KTM): «Man braucht immer Plan B»

Dass er das erste Training der IDM Supersport 300 in Oschersleben verpasste, hielt Freudenberg-KTM-Neuling Dustin Schneider nicht davon ab, zwei Mal aufs Podest zu rasen. Im Anschluss sprach er über seine Saisonziele.

Dustin Schneider ist bislang die große Überraschung der IDM Supersport 300-Saison 2023. Als Gesamt-Dritter des Northern Talent Cups 2022 ist der 16-Jährige in diesem Jahr ins Freudenberg KTM-PALIGO Racing Team gewechselt, um seine Karriere in eine neue Richtung zu lenken. Beim IDM-Auftakt am Sachsenring überrumpelte Schneider die WM-erfahrene Konkurrenz, als er sich bei seinem Debüt in der neuen Klasse den Sieg schnappte.

Dabei hatte der Vogtländer nicht erwartet, auf Anhieb um den Sieg zu kämpfen. «Ich habe nicht damit gerechnet, von Anfang an so gut dabei zu sein. Beim Wintertest in Aragón lag ich hinter den WM-Jungs und hinter Walid, weshalb ich dachte, dass ich mir das Ganze im ersten Rennen eher von hinten anschauen werde.»

Bevor er beim zweiten IDM-Event in der Motorsportarena Oschersleben wieder im Sattel seiner KTM RC 390R Platz nehmen durfte, standen für Schneider erst noch andere Verpflichtungen auf dem Programm: «Das erste Training habe ich aufgrund meiner Englisch-Prüfung verpasst. Zum Glück habe ich dort eine gute Note erzielt, denn man braucht immer einen Plan B neben dem Rennsport. Deshalb ist mir die schulische Ausbildung sehr wichtig.»

An dieses Erfolgserlebnis knüpfte der Adorfer in der Magdeburger Börde direkt an und sicherte sich im Zeittraining hinter Teamkollege Walid Khan (NL) Startplatz 2. Im ersten Lauf raste der KTM-Fahrer 0,747 sec hinter Khan als Dritter zu seinem zweiten SSP 300-Podestplatz, während er im zweiten Rennen 0,417 sec hinter Doppelsieger Khan Zweiter wurde.

Schneider resümierte anschließend zufrieden: «Beide Rennen waren gut, wenn auch nicht perfekt. Ich habe ich mich in den Windschattenduellen etwas zurückgehalten, dort muss ich noch aggressiver werden. Im zweiten Lauf habe ich die erste Hälfte des Rennens angeführt, jedoch hätte ich mir meine Energie für die letzten Runden aufheben sollen, das war ein kleiner Strategiefehler. Insgesamt war es aber wieder ein erfolgreiches Wochenende für mich und das Team.»

Nach seinen frühen Erfolgen hat sich der Klassenneuling für die verbleibende Saison neue Maßstäbe gesetzt: «Mein Ziel sind jetzt die Top-3 und der ein oder andere Sieg. Derzeit stehe ich einen Punkt vor Walid, den ich versuchen werde, weiter hinter mir zu halten. Ich werde natürlich alles geben, um die Meisterschaft zu gewinnen, aber das wird sehr schwer. Dennoch bleibe ich positiv.» Schneider liegt aktuell mit 71 Meisterschaftspunkten auf Gesamtrang 2. Auf Tabellenführer Iglesias fehlen ihm gerade einmal drei Zähler.

Ergebnis IDM Supersport 300 Rennen 1

1. Walid Khan (KTM)

2. Inigo Iglesias (Kawasaki)

3. Dustin Schneider (KTM)

4. Ferre Fleerackers (Kawasaki)

5. Marvin Siebdrath (Yamaha)

6. Kas Beekmans (Yamaha)

7. Phillip Tonn (KTM)

8. Thom Molenaar (Kawasaki)

9. Sven Doornenbal (Kawasaki)

10. Max Zachmann (Kawasaki)

11. Oliver Svendsen (Kawasaki)

12. Senna van den Hoven (Kawasaki)

13. Mitja Borgelt (Yamaha)

14. Fabio Sarasino (Kawasaki)

15. Dylan Czarkowski (Yamaha)

Ergebnis IDM Supersport 300 Rennen 2

1. Walid Khan (KTM)

2. Dustin Schneider (KTM)

3. Inigo Iglesias (Kawasaki)

4. Ferre Fleerackers (Kawasaki)

5. Marvin Siebdrath (Yamaha)

6. Phillip Tonn (KTM)

7. Oliver Svendsen (Kawasaki)

8. Kas Beekmans (Yamaha)

9. Máté Számadó (Kawsaki)

10. Thom Molenaar (Kawasaki)

11. Sven Doornenbal (Kawasaki)

12. Max Zachmann (Kawasaki)

13. Senna van den Hoven (Kawasaki)

14. Mitja Borgelt (Yamaha)

15. Korbinian Brandl (KTM)