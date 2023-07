IDM Schleiz: Erster SSP 300-Sieg für Phillip Tonn

Nach einem Abbruch ging das Rennen der IDM Supersport 300 über die kurze Distanz von sieben Runden. Am Ende war es eine Gruppe von elf Piloten, die sich an der Spitze tummelten. Schwer, den Überblick zu behalten.

WM-Pilot Dirk Geiger schlenderte mit Live-Stream-Moderator Eddie Mielke durch die Start-Aufstellung und stellte den einen oder anderen Fahrer dem Publikum vor. Von der Pole-Position ging Geigers KTM-Teamkollege Lennox Lehmann ins Rennen, gefolgt von den ebenfalls WM-erprobten Inigo Iglesias und Walid Khan. Für den Spanier Iglesias war es die erste Ausfahrt auf dem Schleizer Dreieck.

Am Kommentatoren-Mikro fand sich neben Lukas Gajewski erneut IDM Superbike-Pilot Florian Alt ein, der das erste Rennen der IDM Supersport 300 mit seinem Experten-Wissen bereicherte. Kommentiert wurde aus technischen Gründen wieder aus dem Wohnmobil von Tommi Deitenbach. Während sich nach dem Start ein Freudenberg-Trio an der Spitze abzeichnete, war mit Fabio Sarasino schon der erste Pilot mit technischen Problemen am Ende des Feldes unterwegs.

Nach der ersten Runde lag Lehmann an der Spitze vor Khan, Iglesias, Phillip Tonn und Dustin Schneider. In der zweiten Runden war schon wieder Schluss mit lustig. Das Rennen musste abgebrochen werden und die weisse Flagge kam mit raus, d.h ein Fahrzeug, in dem Fall ein Krankenwagen, war auf der Strecke unterwegs. Kiefer-Pilot Mitja Borgelt war nicht in die Boxengasse zurückgekehrt.

Das Rennen wurde anschließend auf sieben Runden verkürzt und es ging in der ursprünglichen Startaufstellung los, da der Abbruch bereits in der zweiten Runde erfolgte. Borgelt war unterdessen auf dem Weg ins Krankenhaus. Am Himmel türmten sich inzwischen dunkle Regenwolken und die Rennleitung tat gut daran, die Fahrer flott auf die Bahn zu schicken.

Beim zweiten Anlauf übernahm Khan das Kommando an der Spitze. Dicht dahinter Dustin Schneider und Inigo Iglesias. Der Spanier drückte sich dann in der zweiten Runde gleich am Deutschen vorbei auf den zweiten Platz. Auch noch in der Spitzengruppe dabei: Tonn, Lehmann und Troy Alberto. Khan gab kurz das Kommando an Iglesias ab, doch Khan setze sich erneut auf den ersten Platz.

Groß Taktieren war bei dem Sprint-Rennen nicht drin, denn kaum losgegangen, ging es auch schon wieder in den Endspurt. Die Top-Ten waren allesamt mit 1.36 min-Zeiten unterwegs und an der Spitze ging es herzhaft zur Sache. Einen Favoriten konnte man in dem ganzen Kuddelmuddel nicht ausmachen. Am Ende war es Tonn, der, erstmals ausgerüstet mit aktuellem Material, den Sack zumachte und seinen ersten Sieg einzukassierte. Begleitet wurde er beim Gang aufs Podest von Lennox Lehmann und Inigo Iglesias.

Ergebnis IDM Supersport Rennen 1

1. Phillip Tonn

2. Lennox Lehmann

3. Inigo Iglesias

4. Walid Khan

5. Dustin Schneider

6. Troy Alberto

7. Mate Szamado

8. Ruben Bijman

9. Ferre Fleerackers

10. Marvin Siebdrath

11. Max Zachmann

12. Oliver Svendsen

13. Senna van den Hoven

14. Thom Molenaar

15. Kas Beekmans