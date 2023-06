IDM Most: Iglesias gewinnt SSP300, Rennleitung tagt

Die WM-Gäste bestimmen das Geschehen bei den Nachwuchspiloten. Es gewinnt Inigo Iglesias. Zweiter wird der Samstagsieger Petr Svoboda, vor dem Freudenberg-Piloten Dirk Geiger. Danach entscheidet die Rennleitung.

Nach dem ersten Rennen in der IDM Supersport 300 am Samstagnachmittag wurde Inigo Iglesias (Fürsport – RT Motorsports by SKM – Kawasaki) nachträglich eine Strafe ausgesprochen. «Diese Entscheidung der Rennleitung führte dazu, dass Iglesias seinen zweiten Platz abgeben musste», wird bei IDM.de erklärt. «Der gestrige Dritte, Dirk Geiger (Fürsport – RT Motorsports by SKM – Kawasaki), rückt infolgedessen auf den zweiten Platz vor, während Inigo Iglesias nun als Dritter gewertet wird. Die Rennleitung begründete ihre Entscheidung damit, dass Iglesias‘ Fahrverhalten im gestrigen Rennen in der zweiten Runde als unverantwortlich eingestuft wurde, was gegen die geltenden Regeln verstößt. Die genaue Art des Verstoßes wurde nicht näher erläutert.»

Auch Dustin Schneider vom Team Freudenberg KTM-Paligo Racing wurde am Sonntagvormittag nach dem Warm-up wegen eines Verstoßes von der Rennleitung belangt. Schneider hatte seine Reifensticker nicht gemäß den Reglementvorschriften angebracht. Als Konsequenz wurde er im Starter Grid um drei Plätze zurückversetzt. Er startete von Position zehn.

Alle 35 Piloten hatten sich auch am Sonntagmittag zur Prime Time in der Startaufstellung von Most eingefunden. Petr Svoboda, Inigo Iglesias und Dirk Geiger gingen wieder aus der ersten Reihe ins Rennen. Alle Drei sind sonst in der WM am Start. Alle kamen unbeschadet durch das Nadelöhr der ersten Schikane. Wie schon am Vortag übernahmen die WM-Gäste das Kommando. Doch schon in der zweiten Runde mischten auch die KTM-Piloten Geiger und Walid Khan in der Kawasaki-Gruppe mit. Dahinter tat sich gleich eine kleine Lücke auf, entsprechend groß die Verfolgergruppe, angeführt von Troy Alberto.

Geprägt waren die Kämpfe an der Spitze durch Windschatten-Duelle auf der langen Start- und Zielgeraden. Khan ratterte gepflegt durchs Kiesbett und reihte sich in der Verfolgergruppe wieder ein und fiel dann sogar auf Platz 15 zurück. Auch bei Marvin Siebdrath lief es auf Platz 16 mühsam. «Beim Top-Speed sieht es bei der Yamaha nicht so toll aus, hatte er mir erzählt», berichtete Co-Kommentator Moritz Jenkner. Sturz hieß es bei Senna van den Hoven, der mit aufgegangenem Airbag im Kiesbett landete.

Das Geschehen bestimmten an der Spitze die WM-Gäste Svoboda, Geiger und Iglesias. Während das Trio brav seine Runde drehten, sorgten die Verfolger für die üblichen 300er-Turbulenzen. Knapp drei Sekunden hinter dem WM-Besuch, die sich ihre Scharmützel bis zu den letzten Runden aufsparten und gerne auch mal nebeneinander in die nächste Kurven-Passage einbogen. Das kostete allerdings soviel Zeit, dass die Verfolger wieder rankamen und die ganze Sache nochmals aufmischten.

Die ersten Drei mit Iglesias, Svoboda und Geiger wurden anschließend als Podestbesucher bestätigt. Die restlichen Ergebnisse kam zur Überprüfung auf den Tisch der Renndirektion.

Ergebnis IDM Supersport 300 Rennen 2

1. Inigo Iglesias

2. Petr Svoboda

3. Dirk Geiger

4. Walid Khan

5. Ferre Fleerackers

6. Jose Manuel Osuna Saez

7. Ruben Bijman

8. Lennox Lehmann

9. Máté Számadó

10. Troy Alberto

11. Dustin Schneider

12. Dylan Czarkowski

13. Marvin Siebdrath

14. Thom Molenaar

15. Kas Beekmans