Vierfacher IDM-SSP300-Triumph für Team Freudenberg

Mit einem stark auftrumpfenden Klassenneuling als Rennsieger und zwei WM-Piloten auf dem Podium feierte das Team Freudenberg auf dem Sachsenring in der IDM Supersport 300 einen gelungenen Saisoneinstand.

Das Freudenberg KTM-PALIGO Racing Team hatte beim IDM-Saisonauftakt auf dem Sachsenring alle Hände voll zu tun. Denn zu den IDM-Stammpiloten Walid Khan (NL) und Dustin Schneider (D) gesellten sich die WM-Fahrer Dirk Geiger und Lennox Lehmann sowie Team-Neuling Phillip Tonn.

Bereits im Zeittraining zeigte die sächsische Mannschaft aus Bischofswerda, dass die bunt gemischte Truppe gut funktioniert, denn alle Fahrer platzierten sich in den Top-12.

Im ersten Saisonlauf am Samstag spitzte sich ein klassischer SSP300-Krimi zu, der zum Showdown in der letzten Runde führte. Klassenneuling Schneider schockte die Konkurrenz und holte bei seinem ersten IDM-Auftritt auf der KTM RC 390R direkt seinen ersten Sieg. «Im ersten Anlauf gleich den ersten Sieg zu holen ist natürlich großartig», grinste der 16-jährige KTM-Pilot. «Ich konnte über das ganze Wochenende mit den WM-Piloten mitfahren und fighten. Das gibt mir viel Zuversicht für die restliche Saison.»

Nur 0,395 sec hinter Schneider feierte Teamkollege Khan als Zweitplatzierter seinen ersten Podestplatz 2023 und lies damit das WM-Duo alt aussehen. «Nach einem schwierigen Start ins Wochenende konnte ich mich im Rennen steigern und in der Spitzengruppe mitkämpfen. Der zweite Platz war daher großartig.»

Im zweiten Rennen am Sonntag übernahmen die WM-Fahrer Lehmann und Geiger wieder das Kommando und rundeten als Zweiter und Dritter ein gelungenes Teamergebnis ab. «Platz 2 tut wirklich gut», atmete Lehmann auf, der in der SSP300-WM bislang eine schwierige Saison erlebt. «Für mich war dies sicher ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Es ist für mich immer noch ein neues Bike und wir arbeiten hart, damit ich mich verbessere.»

Auch Dirk Geiger war froh, wieder auf dem Podest zu stehen. «Der Ausflug an den Sachsenring war für uns wichtig. Mit dem neuen Bike hilft jeder Kilometer, damit wir uns weiterentwickeln können. Platz 3 nehme ich gern mit. Und sicher - wenn man überlegt, dass wir hier gegen den aktuell Führenden in der WM angetreten sind und diesen hinter uns lassen konnten - ist die Leistung sehr gut.»

Schneider, der Sieger aus Lauf 1, beendete das zweite Rennen als Sechster, während Phillip Tonn sein IDM-Debüt auf den Rängen 8 und 7 abschloss.

Teamchef Carsten Freudenberg resümierte ein ereignisreiches Wochenende in Sachsen mit Zufriedenheit: «Als Teamchef bin ich natürlich stolz auf die Leistung unserer Piloten. Besonders freut mich der Einstand von Dustin Schneider mit seinem ersten Sieg. Aber auch die gesamte Team-Performance war mit vier Podiumsplätzen beeindruckend.»

Sachsenring Ergebnis Supersport 300 Rennen 2

1. Inigo Iglesias/Kawasaki

2. Lennox Lehmann/KTM

3. Dirk Geiger/KTM

4. Ruben Bijman/Yamaha

5. Petr Svoboda/Kawasaki

6. Dustin Schneider/KTM

7. Phillip Tonn/KTM

8. Mate Szamado/Kawasaki

9. Kas Beekmans/Yamaha

10. Ferre Fleerackers/Kawasaki

11. Marvin Siebdrath/Yamaha

12. Troy Alberto/Kawasaki

13. Sven Doornenbal/Kawasaki

14. Max Zachmann/Kawasaki

15. Thom Molenaar/Kawasaki

IDM Supersport 300 Rennen 1

1. Dustin Schneider (D/KTM)

2. Walid Khan (Nl/ KTM)

3. Petr Svoboda (Cz/Kawasaki)

4. Inigo Iglesias (Es/Kawasaki)

5. Ruben Bijman (Nl/Yamaha)

6. Dirk Geiger (D/ KTM)

7. Lennox Lehmann (D/ KTM)

8. Phillip Tonn (D/ KTM)

9. Ferre Fleerackers (B/Kawasaki)

10. Marvin Siebdrath (D/Yamaha)