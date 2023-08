Kawasaki-Team bringt WM-Pilot Sabatucci nach Assen

Der Supersport 300-WM-Pilot Kevin Sabatucci wird ab morgen im Team Füsport RT Motorsport by SKM Kawasaki den Tschechen Petr Svoboda ersetzen. Damit ist die Mannschaft beim Heimrennen vollständig.

Wenn am kommenden Wochenende erneut um die IDM-Pokale gefightet wird, ist Petr Svoboda nicht mehr am Start. Der WM-Pilot hatte sich nach den heiß diskutierten Vorfällen im Rahmen des IDM-Laufs am Red Bull Ring aus der nationalen Meisterschaft zurückgezogen. Doch das Team um Rob Vennegoor und Frank Krekeler möchte bei seinem Heimrennen seinen Fans und Unterstützern dennoch eine gute Show bieten und verpflichtete WM-Pilot Kevin Sabatucci für den IDM-Einsatz.

«Der Italiener hat einiges an Erfahrung auf Kawasaki-Material», begründet das Team seine Wahl. «Er konnte im Jahr 2019 das WorldSSP300-Rennen in Donington gewinnen und wurde ein Jahr vorher schon Dritter beim Rennen in Imola. Mit der Kawasaki hatte er im Vorjahr bei der WM in Most die Pole-Position geholt.»

Auch in diesem Jahr kämpft Sabatucci um WM-Punkte und rangiert mit 43 Punkten aktuell auf Platz 12 der Weltrangliste. «Danke an das Team Flemmbo-PI Performance», so das Kawasaki-Team, «dass sie uns ihren Fahrer ausleihen.» Für den Italiener wird es der erste Start bei der IDM Supersport 300 sein.