IDM Red Bull: Geiger holt SSP 300-Sieg im Trockenen

Wie immer war es eine wilde Meute, die ihre zehn Runden hinter sich brachten. Waren sie am Samstag noch bei strömenden Regen unterwegs, blieb es am Sonntag trocken. Geiger vor Iglesias und Tonn.

Da die Strecke in der Zwischenzeit völlig abgetrocknet war, wurden den IDM Supersport 300-Piloten von der Rennleitung zwei Aufwärmrunden verordnet, um sich auf die neuen Bedingungen einzustellen. Denn wie alle anderen Klassen auch hatten die Nachwuchspiloten alle Trainings und ihr erstes Rennen im Regen absolviert und waren in Sachen Trocken-Abstimmung im relativen Blindflug unterwegs.

Von der Pole-Position ging Phillip Tonn ins Rennen, der am Vortag auch den Laufsieg einkassiert hatte. Oliver Svendsen musste aus der Boxengasse starten, eine Strafe, die der Däne erhalten hatte. Tonn setzte sich wie schon am Vortag an die Spitze, doch Dirk Geiger machte kurzen Prozess und kam als Erster aus der ersten Runde zurück. Walid Khan msichte auch feste mit. Und damit war noch lange nicht Schluss. Die IDM-Piloten präsentierten sich als eine elfköpfige Führungsgruppe, garniert mit zahlreichen Überholmanövern.

In der zweiten Runde übernahm Inigo Iglesias das Kommando und Geiger war plötzlich nur noch Vierter. Aber da war das letzte Wort bei dem Zehn-Runden-Rennen noch längst nicht gesprochen. Denn bei der kleinsten IDM-Klasse biegt man auch gerne mal zu dritt oder zu viert in eine Kurve ein. Tonn hatte sich am Vortag absetzen können, doch im Trockenen war das nicht drin. Zwischendrin schaute auch mal Khan an der Spitze vorbei. Der Schweizer Fabio Sarasino wurde verwarnt, da er die Streckenbegrenzung überfahren hatte.

Bei Halbzeit hieß der Führende wieder Dirk Geiger. Zwischen Platz 1 und Platz 10 waren alle Piloten innerhalb einer Sekunde unterwegs, daher blieb es nicht lange dabei. Es war mal wieder Khan dran oder auch Petr Svoboda. Doch lange hielt sich keiner der Top-Fahrer an der Spitze.

In Runde 8 legte Geiger noch einen Zahn zu, doch auch der Mannheimer konnte sich nicht wirklich absetzen, vor allem Iglesias blieb am KTM-Piloten dran. Doch danach tat sich langsam aber sicher eine kleine Lücke auf. Auf den letzten Metern war Iglesias der einzige Kawa-Pilot an der Spitze. Petr Svoboda war gestürzt, auf den ersten Blick nach einer Berührung mit KTM-Kollege Khan. Der Unfall wurde auch von der Rennleitung unter die Lupe genommen. Geiger und Iglesias gingen nebeneinander in die letzte Runde.

Geiger machte fleißig Führungskilometer. Und Iglesias hatte mehr Glück als Verstand. Bei einem Angriff auf Geiger verlor er beim Rausgehen aus Geigers Windschatten fast die Kontrolle über seine Kawasaki und rettete sich mit wildschlagendem Lenker über die Runden. Der Sieg ging im Ziel an Dirk Geiger, Inigo Iglesias blieb mit etwas Abstand Zweiter. Rang 3 ging an Phillip Tonn.

IDM Supersport 300 Rennen 2

1. Dirk Geiger (D/KTM)

2. Inigo Iglesias (SP/Kawasaki)

3. Phillip Tonn (D/KTM)

4. Walid Khan (NL/KTM)

5. Ferre Fleerackers (NL/Kawasaki)

6. Lennox Lehmann (D/KTM)

7. Dustin Schneider (D/KTM)

8. Max Zachmann (D/Kawasaki)

9. Kas Beekmans (NL/Yamaha)

10. Marvin Siebdrath (D/Yamaha)

11. Thom Molenaar (NL/Kawasaki)

12. Dylan Czarkowski (NL/Yamaha)

13. Sven Doornenbal (NL/Kawasaki)

14. Senna van den Hoven (NL/Kawasaki)

15. Ruben Bijman (NL/Yamaha)