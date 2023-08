IDM Assen/SSP 300: Veneman siegt trotz Penalty

Die Nachwuchspiloten der IDM Supersport 300 eröffneten auf dem TT Circuit in Assen wie üblich am spätem Samstagnachmittag das Reigen der Rennen. Nach dem zweiten Quali im Regen war es fürs Rennen trocken.

Kurz vor dem ersten Rennen der IDM Supersport 300 am Samstagnachmittag gab die IDM-Rennleitung eine neue Startaufstellung heraus. «Inigo Iglesias (Füsport – RT Motorsports by SKM – Kawasaki) dominierte am Samstag beide Qualifyings und eroberte mit der schnellsten Rundenzeit von 1:51.276 Minuten die Pole Position», war in der Mitteilung zu lesen. «Doch die Freude währte nicht lange, denn im Anschluss folgte seitens der Rennleitung eine Bestrafung wegen nicht korrekt angebrachter Reifensticker, die neben Iglesias und Kevin Sabatucci auch Ruben Bijman (Team Apreco), Ty Henriksen (Henriksen Racing) und Albert Prasse (Yamaha bLU cRU IDM by Kiefer Racing) erhielten. Alle fünf Fahrer wurden für das erste Rennen um drei Startpositionen zurückversetzt. Demnach startete Dirk Geiger im ersten Rennen von Platz 1, Gaststarter Loris Veneman (Veneman Racesupport) von Rang 2 und der Belgier Ferre Fleerackers (B.art Racing) von Position 3.

Fabio Sarasino machte es besonders spannend und rumpelte in der Besichtigungsrunde erst einmal durch die Wiese. Und Iglesias machte in der Startaufstellung noch rasch seinem Frust über die Strafversetzung Luft. «Ich bin sauer», kommentierte er das Urteil der Rennleitung.

Geiger hatte einen guten Start und übernahm gleich mal das Kommando an der Spitze. Eine Long Lap Penalty hatte Loris Veneman, der von Platz 2 ins Rennen gegangen war, nach Q2 kassiert. Einen Frühstart gab es unterdessen nicht. In der zweiten Runde tauchte Iglesias an der Spitze auf und Marvin Kreimes flog per Sturz aus dem Rennen.

Wie immer gab es im Kampf um den Sieg eine wilde Hatz mit ständigen Positionswechseln. Gerade mal eine gute Sekunde lagen zwischen dem Ersten und dem Zehnten. Neuer Führender Dustin Schneider. Doch dann musste der KTM-Pilot durchs Kiesbett brettern und war aus der Spitzengruppe raus. Vorne war man da noch zu sechst, angeführt von Geiger.

In Runde 5 teilte sich das Kawasaki-Trio mit Iglesias, Sabatucci und Veneman die Führungsarbeit. Noch dabei in der Spitzengruppe: Geiger, Ferre Fleerackers und Ruben Bijman. Einen Verbremser fabrizierte Sabatucci in Runde 7 war damit auch erstmal fertig mit den Chancen auf einen Pokal. Fleerackers hatte auch Feierabend, der Belgier war gestürzt. Da waren für den Rest noch drei Runden auf dem Zettel.

Die Entscheidung fiel wie immer erst auf den letzten Metern. Geiger war als Erster in die letzte Runde gegangen, Iglesias, Veneman und Bijman absolut in Schlagdistanz. Und am Ende machte der mit 16 Jahren jüngste Fahrer an der Spitze, Loris Veneman, den Siegessack zu. Für Geiger und Iglesias blieben die Plätze 2 und 3. Punkte gab es für Veneman keine, da der Teenager als Gast dabei ist.

IDM Assen Supersport 300 Rennen 1

1. Loris Veneman (NL/Kawasaki)

2. Dirk Geiger (D/KTM)

3. Inigo Iglesias (SP/Kawasaki)

4. Ruben Bijman (NL/Yamaha)

5. Kevin Sabatucci (I/Kawasaki)

6. Lennox Lehmann (D/KTM)

7. Dustin Schneider (D/KTM)

8. Phillip Tonn (D/KTM)

9. Thom Molenaar (NL/Kawasaki)

10. Sven Doornenbal (NL/Kawasaki)

11. Max Zachmann (D/Kawasaki)

12. Oliver Svendsen (DK/Kawasaki)

13. Dylan Czarkowski (NL/Yamaha)

14. Senna van den Hoven (NL/Kawasaki)

15. Kas Beekmans (NL/Yamaha)