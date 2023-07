IDM-Wildcard und Europa-Debüt für Tara Morrison

Beim Heimrennen des Teams Füsport - RT Motorsports by SKM – Kawasaki kommt in Assen Verstärkung aus Australien. Damit bleibt das Team von Rob Vennegoor und Frank Krekeler der Dow-Under-Tradition treu.

Die Australierin Tara Morrison, geboren am 7. Dezember 2003, wird am Wochenende vom 18.-20.08. ihr Europarenndebüt in der IDM Supersport 300 auf dem TT Circuit von Assen geben, da sie eine Kawasaki Ninja 400 von Füsport - RT Motorsports von SKM - Kawasaki fahren wird. Sie ist derzeit Vierter in der Victorian & South Australian Road Race Championship, auch nimmt sie an der ASBK Championship teil. Zuvor war Tara Morrison mit einem Podestabschluss bei den zwei Stunden des Cafnix Club erfolgreich und gewann 2021 und 2022 den Natalie Van Der Heiden Frauen Cup.

Tara Morrison ist die 21. Fahrerin aus Australien, die von Teammanager Rob Vennegoor in einer hoffentlich erfolgreichen europäischen Karriere unterstützen wird. «Ich bin froh und stolz, dass wir mit Tara einem weiteren Rennfahrer aus Australien die Möglichkeit geben können, Rennen in Europa zu erleben», erklärt er. «Besonders ist, dass sie von David Johnson unterstützt wird, mit dem für mich 2005 alles begann. Das wir wieder zusammen arbeiten werden ist besonders. David hat mich gebeten, ihr eine Chance in Europa zu geben, da sie sich auf einen zukünftigen Aufenthalt in Europa gesetzt hat, und ich freue mich, sie zu unterstützen, wo es möglich ist.»

«Wow, ist alles, was man wirklich sagen kann», antwortet Tara Morrison. «Als ich den Anruf von David bekam, der sagte, dass es die Möglichkeit gäbe, bei der IDM in Assen anzutreten, begann ich sofort SSP-Rennen zu schauen und die Rennstrecke zu lernen. Ich bin dem Team sehr dankbar, dass sie mir die Möglichkeit gegeben haben, in Europa zu fahren und zu erleben, wie ein Weltklasse-Team funktioniert. Das Rennen in der Cathedral of Speed ist ein Traum, der wahr wird, wo ich meine Zeit nutzen werde, um alle Informationen zu sammeln, die ich kriegen kann und um sie meinem Rennwissen hinzuzufügen und einige der besten Rennen der Welt zu erleben. Ich möchte mich noch einmal bei allen meine australischen Sponsoren bedanken, die meine bisherige Reise unterstützt haben und mein Rennen im Ausland weiterhin unterstützen.»