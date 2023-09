IDM Hockenheim: SSP 300-Meister gewinnt weiter

In der letzten Runde machte der schon als Meister feststehende Inigo Iglesias überall die Türen zu und gewann das erste Rennen am Final-Wochenende. Platz 2 holte sich KTM-Pilot Schneider. Podest-Premiere für Max Zachmann

Es ist nicht nur das letzte IDM-Wochenende der Saison 2023, für das deutsch-niederländische Team Füsport RT Motorsports by SKM Kawasaki ist es auch das letzte Rennen ihrer IDM-Zeit. Nach dem Finale auf dem Hockenheimring ist für das Team Schluss und gemeinsam wird man sich nur noch auf die Aktivitäten in der Supersport 300-Weltmeisterschaft konzentrieren. Mit Inigo Igelesias hatte man schon beim Heimrennen des Teams in Assen den Titel werbewirksam klar gemacht. In Hockenheim zeigte sich der spanische IDM-Champion dann auch aus meisterlich und sicherte sich die letzte Pole-Position der Saison.

Knapp dahinter tauchte KTM-Pilot Walid Khan auf, der von seinem Team Freudenberg Paligo nach dem Rennen auf dem Red Bull Ring eigentlich aus der Meisterschaft genommen worden, jetzt mit dem Team aus Sachsen aber wieder dabei war. Immerhin ist für Khan genauso wie für seinen Teamkollegen Dustin Schneider, der im Training Dritter wurde, noch der Vizetitel drin. Schneider schnappte sich dann auch nach einem perfekten Start die Führung.

Kommentiert wurde das Ganze vom in der IDM arbeitslosen Superbiker Luca Grünwald. Wie immer ging es in der kleinsten IDM-Klasse turbulent zu. Khan leistete ab der zweiten Runde fleißig Führungsarbeit. Freudenberg-Pilot Phillip Tonn kassierte eine doppelte Long Lap Penalty, er hatte einen Frühstart fabriziert. An der Spitze wurde unterdessen wild gefightet, inklusive genervter Gesten von Iglesias gegen Tonn, der nach dem Geschmack des Spaniers zu wild unterwegs war. Tonn hatte da seine Strafe nach wie vor noch vor sich. In der siebten Runde absolvierte er die erste, blieb aber noch halbwegs an der Spitzengruppe dran. Aber da er die Strafe nicht regelkonform abgesessen hatte, kam noch eine Durchfahrtsstrafe obendrauf.

Iglesias konnte sich um einige Motorradlängen von den Verfolgern absetzen, Schneider und Khan in Sichtkontakt. Schneider schaffte es, die Lücke zu schließen und gemeinsam ging es in die letzten Runden im Kampf um die Sieg. Tonn verzichtete auf die Durchfahrtstrafe und erhielt dafür noch die schwarze Flagge. In der letzten Runde machte Iglesias den Sieges-Sack zu und fuhr knapp als Erster über die Ziellinie. Für Schneider blieb Rang 2. Über sein erstes IDM-Podest durfte sich Iglesias Teamkollege Max Zachmann freuen.

IDM SSP Rennen 1 Ergebnis

1. Inigo IGLESIAS (ESP/Kawasaki)

2. Dustin SCHNEIDER (DEU/KTM)

3. Max ZACHMANN (DEU/Kawasaki)

4. Walid KHAN (NLD/KTM)

5. Oliver SVENDSEN (DNK/Kawasaki)

6. Ferre FLEERACKERS (BEL/Kawasaki)

7. Thom MOLENAAR (NLD/Kawasaki)

8. Dylan CZARKOWSKI (NL/Yamaha)

9. Sven DOORNENBAL (NLD/Kawasaki)

10. Thije LIGTERMOED (NLD/Yamaha)