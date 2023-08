KTM kassiert IDM SSP300-Markenmeisterschaft

Die Saison der IDM 2023 ist zwar noch nicht vorbei, doch schon jetzt kann sich Hersteller und IDM-Pool-Partner KTM über den Titel freuen. Eingefahren von den Piloten des Teams KTM-Paligo aus dem Haus Freudenberg.

Die ersten Glückwünsche ließen nicht lange auf sich warten. «Natürlich macht es uns sehr stolz», erklärt Martin Miron, General-Manager der KTM Sportmotorcycle Deutschland GmbH, «dass KTM die Markenmeisterschaft vorzeitig gewinnen konnte. Vielen Dank an das gesamte Team Freudenberg für die starke Performance und dem tollen Job für KTM. Ich konnte mir bei der IDM in Schleiz einen persönlichen Eindruck verschaffen. Die Fans und das IDM-Paddock haben mich sehr beeindruckt. Es ist für KTM eine perfekte Bühne, sich zu präsentieren.»

Im Rennen um den Fahrer-Titel war Walid Khan vorzeitig ausgestiegen, doch der Niederländer hat maßgeblich zu dem Erfolg beigetragen. Beim IDM-Wochenende in Assen holte Dirk Geiger erneut einen Schwung Punkte, unterstützt von seinen KTM-Kollegen Dustin Schneider, Lennox Lehmann und Phillip Tonn. Damit lag das Team, das nicht nur in der IDM Supersport 300, sondern auch in der Supersport 300-Weltmeisterschaft erfolgreich ist, mit einem Vorsprung von 97 Punkte uneinholbar vorne.

«Ich freue mich sehr, dass wir für KTM die Markenmeisterschaft vorzeitig gewinnen konnten», erklärt Teamchef Carsten Freudenberg. «Mit acht von 12 möglichen Siegen und insgesamt 20 Podestplätzen sind wir das erfolgreichste Team in der IDM Supersport 300-Klasse. Diese geballte Stärke hat uns nun vorzeitig den Markensieg eingebracht. Das Wochenende in Assen selbst war sicher durchwachsen für uns. Dirk hat eine konstant gute Performance gezeigt und uns zwei Podestplätze gesichert. Jetzt haben wir zwei Wochen Pause, bevor es in den Endspurt der IDM und WM geht. Wir freuen uns auf den nächsten Läufe in Magny Cours und Hockenheim. Vielen Dank an alle Partner und Sponsoren für die super Unterstützung.»