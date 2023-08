IDM Assen: Iglesias holt SSP300-Titel denkbar knapp 20.08.2023 - 15:17 Von Esther Babel

© Wiessmann Inigo Igelsias vor Kevin Sabatucci © Wiessmann Dirk Geiger

Marvin Siebdrath gehörte am Mikro zu den ersten Gratulanten an seinen Nachfolger. Inigo Iglesias gewinnt das Rennen und den Titel. Platz 2 holt sich in einem wilden Rennen Dirk Geiger. Rang 3 an Sabatucci.