IDM Schleiz: Nach WM-Ausflug Sieg für Svendsen

Nach seinem erfolgreichen WM-Ausflug in Most schnappte sich der Däne Oliver Svendsen im ersten IDM Supersport 300-Rennen den Sieg. Ruben Bijman und Phillip Tonn mit auf dem Podest.

Das Wetter in Schleiz wollte sich am Samstag nicht so entwickeln, wie es die Wetter-Apps vorhergesagt hatten. Anstatt sonnigen 23 Grad, regnete es seit dem frühen Morgen. Nasse und schwierige Streckenverhältnisse waren der Grund, weshalb im ersten Qualifying der Supersport 300 nur vier Fahrer rausfuhren und ihre Runden drehten. Die beste Zeitenmarke setzte schließlich Senna van den Hoven (Molenaar Racing) mit 1.47,716 Minuten.

Im zweiten Trainingslauf gegen Mittag sahen die Streckenverhältnisse gemischt aus. Einige Fahrer fuhren mit Regenreifen auf die Strecke, die anderen entschieden sich für Slicks. Darunter war auch der Niederländer Dylan Czarklowski (Racing DC), der bereits beim Saisonstart auf dem Sachsenring bewies, dass er mit feuchten Strecken gut umgehen kann. Mit seinem letzten Versuch gelang dem Yamaha-Piloten mit einer 1:40,714 Minuten die erhoffte schnellste Rundenzeit, womit er sich für die anstehenden Rennen die Pole Position sicherte. Mit knapp einer halben Sekunde Vorsprung ergatterte er den Spitzenplatz vor der KTM-Armade, bestehend aus Oliver Svendsen, Ruben Bijman, Fabio Sarasino und Philipp Tonn (alle (Freudenberg KTM-Paligo Racing).

Ergebnis IDM Supersport 300, Q1+2

1. Dylan CZARKOWSKI (NLD/Yamaha)

2. Oliver SVENDSEN (DNK/KTM)

3. Ruben BIJMAN (NLD/KTM)

4. Fabio SARASINO (CHE/KTM)

5. Senna VAN DEN HOVEN (NLD/Kawasaki)

6. Phillip TONN (GER/KTM)

7. Korbinian BRANDL (GER/KTM)

8. Emil TÄGTLUND (SWE/Yamaha)

9. Niklas BÖHLEN (CHE/Kawasaki)

IDM SSP 300 Lauf 1

Emil Tägtlund und Senna van den Hoven hatten wegen ihrer im Qualifying nicht regelkonform leuchtenden Rücklichter jeweils drei Plätze plus kassiert. Doch der Schmerz dürfte sich in Grenzen gehalten haben, denn es waren gerade mal neun Piloten am Start.

Gleich nach dem Start wurde es an der Spitze orange und Phillip Tonn übernahm das Kommando. Schon wenige Kurven später hatte das Freudenberg-KTM-Quartett die alte Ordnung wieder hergestellt und neben Tonn waren auch Oliver Svendsen Ruben Bijman und Fabio Sarasino vorne angekommen. Dylan Czarklowski war vorerst auf dem 5. Platz gelandert. Einen Platz machte der Niederländer gut, als sich Sarasino leicht verhaspelte und einen Platz verlor.

Weit abgeschlagen jagten Niklass Böhlen und Tägtlund dem Feld hinterher. Die Überholmanöver an der Spitze zeigten Svendsen, Bijman und Tonn. Nach drei Runden hatte das Trio bereits drei Sekunden Vorsprung erarbeitet. Czarklowski hatte seine Verfolger abgeschüttelt und fuhr ohne Feind-Kontakte seine Runden. An der Spitze hieß es abwarten für die Zuschauer an der Strecke. Mal führte der eine, mal der andere.

Die Entscheidung fiel erst in der letzten Runde und in der letzten Schikane. Mit gerade mal 0,133 Sekunden Abstand rauschte das Trio über die Ziellinie. Schnellster war nach einem späten Angriff Svendsen, der mit einem sofortigen Konter wieder in Führung ging und diese dann auch über die Ziellinie rettete. Für Bijman wurde es somit Rang 2. Tonn konnte sich am Ende nicht mehr wehren und wurde Dritter.

Ergebnis IDM Supersport 300, Rennen 1

1. Oliver SVENDSEN (DNK/KTM)

2. Ruben BIJMAN (NLD/KTM)

3. Phillip TONN (GER/KTM)

4. Dylan CZARKOWSKI (NLD/Yamaha)

5. Fabio SARASINO (CHE/KTM)

6. Senna VAN DEN HOVEN (NLD/Kawasaki)

7. Korbinian BRANDL (GER/KTM)

8. Niklas BÖHLEN (CHE/Kawasaki)

9. Emil TÄGTLUND (SWE/Yamaha)