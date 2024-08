KTM Junior Cup gemeinsam mit IDM SSP 300

Der KTM Junior Cup powered by ADAC gastiert von 30. August bis 1. September mit neuem Zeitplan am Nürburgring. Bringt Runde 4 eine Vorentscheidung im Titelkampf? Mit dabei auch Riding Coach Tulovic.

Die Premierensaison im KTM Junior Cup powered by ADAC geht in die entscheidende Phase. Am kommenden Wochenende starten die jungen Talente bei Runde 4 am Nürburgring in das vorletzte Rennwochenende der Saison. Beide Rennen gibt es auch im IDM Live Stream.

Wer holt die «Big Points» im Titelkampf am Nürburgring?

Vieles deutet auf einen Zweikampf im KJC-Saisonfinish hin. Der Gesamtführende Luis Rammerstofer (AT, 140 Pkt.) geht mit 39 Punkten Vorsprung auf den Zweitplatzierten Ricardo Berzati (AT, 101 Pkt.) in die entscheidende Phase der Meisterschaft. Bei insgesamt noch 100 zu vergebenden Punkten an den beiden verbleibenden Rennwochenenden ist der Titelkampf allerdings noch völlig offen. Mit Phil Urlaß (DE) und Ruben Nijland (NL), einem Talent aus der MiniGPTM Austria Series, starten außerdem zwei Wildcard-Fahrer am Nürburgring.

Neu ab Runde 4: Trainingszeit für KJC-Talente deutlich erhöht

Der KTM Junior Cup powered by ADAC kommt mit einer spannenden Neuerung aus der Sommerpause. Ab sofort haben die Talente deutlich mehr Zeit, sich an die Strecke zu gewöhnen. Anstelle der bisher 25-minütigen Trainings-Session werden ab sofort an jedem Rennwochenende drei Free Practice Sessions zu je 20 Minuten absolviert. Daraus resultiert eine deutliche Steigerung der Trainingszeit von zuvor 25 auf 60 Minuten. «Man sieht ganz klar, dass sich unsere Rider im Laufe des Wochenendes deutlich steigern. Die zusätzlichen Trainingszeiten sind ideal, um bestmöglich vorbereitet in Qualifying und Rennen zu gehen», begrüßt KTM Junior Cup Riding Coach Lukas Tulovic die Neuerung im Zeitplan.

Freies Training gemeinsam mit Supersport-300-Klasse der IDM

Mehr noch. Die drei Free Practice Sessions werden jeweils gemeinsam in einem Feld mit der IDM Supersport-300-Klasse absolviert. Darauf haben sich die Verantwortlichen der IDM und des KTM Junior Cups, auch aufgrund zuletzt schneller Rundenzeiten der KJC-Talente, geeinigt. «Wir haben uns die Rundenzeiten der letzten Rennwochenenden gemeinsam mit den Verantwortlichen der IDM im Detail angesehen und sind sehr optimistisch, dass beide Serien von den gemeinsamen Trainingsläufen profitieren werden», so Chris Schipper, Managing Director KTM Österreich.

Runde 4 live erleben oder im Livestream verfolgen

Am Nürburgring stehen von Freitag, 30. August bis Sonntag, 1. September Freie Trainings, Qualifyings sowie zwei Rennläufe (Samstag, 14:20 Uhr und Sonntag, 13:30 Uhr) am Programm. Fans vor Ort sichern sich Tickets für das Rennwochenende unter www.idm.de/tickets, das Sonntag-Rennen (1. September, 13:30 Uhr) des KTM Junior Cup powered by ADAC ist außerdem im IDM-Livestream zu sehen.