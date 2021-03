Team SWPN mit Melvin van der Voort IDM Supersport 600

Der 15-Jährige wechselt von der Yamaha R3 auf die Yamaha R6 und wird das dritte Jahr in Folge in den Farben des SWPN-Teams fahren, das von Yamaha Motor Europe - Niederlassung Benelux, unterstützt wird.

Melvin van der Voort hatte 2019 sein Debüt für das Team SWPN in der IDM gegeben. In den vergangenen zwei Jahren machte der junge Fahrer aus den Niederlanden viele Fortschritte und schaffte es, sich an die Spitze der IDM Supersport 300 Meisterschaft ranzuarbeiten. Beim Heimrennen auf dem TT Circiut Assen holte Van der Voort dann auch seinen ersten IDM-Sieg. Bis zum letzten Rennen der Saison 2020 kämpfte der Yamaha-Pilot um den Titel.

In der Saison 2021 wird Van der Voort mit dem Team SWPN in ein neues Abenteuer starten, in dem er eine Yamaha R6 fahren wird. Der 15-Jährige wird damit der jüngste Teilnehmer in der IDM Supersport 600 Meisterschaft sein. Der Fokus für diese Saison liegt darauf, sich zu entwickeln und an jedem Rennwochenende Fortschritte in dieser für ihn neuen Klasse zu machen. Im Vorfeld plant das Team noch einige Testfahrten und die Teilnahmen an Rennen zur Niederländischen Meisterschaft.

«Ich bin super glücklich, dass ich das dritte Jahr in Folge auf einer Yamaha des SWPN-Teams fahren kann», erklärt van der Voort. «Diesmal nicht auf der Yamaha R3, sondern als jüngster Teilnehmer in der Klasse IDM Supersport 600 auf einer Yamaha R6. Das macht diesen Schritt zu etwas Besonderem. Mein Ziel ist es, den Abstand zur Spitze im Laufe der Saison stetig zu verringern.»

Teammanager Frank Brouwer will bald noch einen zweiten Piloten für die IDM präsentieren, freut sich heute aber erst einmal über die Vertragsverlängerung mit van der Voort. «Wir sehen Melvin als einen talentierten, hoch motivierten Fahrer an, der in den letzten Jahren in der Supersport 300 Klasse große Fortschritte gemacht hat», begründet er seine Wahl. «Wir sehen den Wechsel in die Supersport 600 als einen schönen Schritt nach vorne. Ich bin zuversichtlich, dass er auch in dieser Klasse schnell wachsen und sich hocharbeiten kann.»

«Wir sind sehr stolz darauf, SWPN, den Partner von Stichting Zorgeloos Kind, mit Motorrädern unterstützen zu können, die um das Podium kämpfen», fügt Country Manager Yamaha Motor Europe, Niederlassung Benelux, Mario Janssen an. «Melvin van der Voort ist ein großes Talent und hat sich auf einer Yamaha R3 in der IDM Supersport 300 Meisterschaft bewährt. Ein logischer nächster Schritt ist die Yamaha R6 und bei seinem Talent sind wir sehr zuversichtlich. Wir können viele gute Rennen in der IDM Supersport 600 Meisterschaft erwarten.»