IDM SSP 600: Sturmfreie Bude in der Pause

Zwei IDM-Wochenenden, in Oschersleben und Most, haben die Piloten der IDM Supersport schon geschafft. Jetzt heißt es bis zum Rennen auf dem Schleizer Dreieck Sommerpause. Doch Langeweile kommt nicht auf.

Christoph Beinlich ist als Siebter in der Tabelle nach dem Führenden Patrick Hobelsberger bester Deutscher in der IDM Supersport 600 in der es mit allerlei Nationalitäten in der Tat bunt zugeht. Um sich in der Tabelle noch weiter nach vorne zu arbeiten, haben die Piloten noch die Rennen auf dem Schleizer Dreieck, in Assen, dem Red Bull Ring und dem Hockenheimring Zeit. Bis Ende Juli heißt es für die Piloten allerdings noch Sommerpause.

Christoph Beinlich

«Ja zwischen den nächsten Rennen habe ich noch einen DLC-Lauf in Most und noch ein Training auf einer anderen Strecke. In den Urlaub fahre ich nicht zwischen den Tagen jetzt, nutze aber das schöne Wetter hier bei uns an der Talsperre nach der Arbeit. Das Training über die Woche verläuft ganz normal, Radfahren mit Freunden, Pit Bike fahren mit Troy, normales Gym-Training.»

Max Enderlein

«Glücklicherweise gibt mir die Pause die Möglichkeit, verstärkt zu trainieren. Durch Arbeit und Studium war die Zeit zu Saisonbeginn sehr stressig und ich hatte nur wenig Zeit für ein strukturiertes Vorbereitungsprogramm. Deshalb ist mein Ziel in den kommenden Wochen, vor allem mein Rennradpensum hochzuschrauben. Tests sind nicht geplant. Wir sind gut gerüstet für Schleiz. Natürlich werden wir das schöne Wetter aber auch einmal zum Wegfahren nutzen, gar keine Frage.»

Andreas Kofler

«Ich bin hauptsächlich mit der Schule beschäftigt und geh ab und zu zum Motocross. Ein Wochenende war ich am Pannoniaring zum Training bei Eder-Racing. Sonst ist nix geplant bei mir.»

Melvin van der Voort

«In der Pause steht ein Test auf dem Red Bull Ring an, das ist auch eine Strecke, auf der ich noch nie war. Ansonsten fahre ich viel Rad, mindestens 200 Kilometer pro Woche. Ein Wochenende war ich bei der MotoGP in Assen, wo ich mit vielen Freunden als Zuschauer auf der Tribüne gesessen bin. Ich bin mit der Schule beschäftigt, noch 2 Wochen Schule und dann habe ich Urlaub. Im Zusammenhang mit Corona habe ich noch keinen Urlaub geplant, ich bin mit dem Training beschäftigt. Aber eigentlich fühlen sich die Wochenenden in Deutschland für mich immer wie Urlaub an. Denn es ist ein wunderschönes Land.»

Tom Kohnen

«Mir kommt die kleine Pause ganz gelegen, da ich nach Most die Sehnen im rechten Unterarm etwas entzündet hatte. Sport mache ich natürlich weiterhin und demnächst werden wir wieder testen gehen. Ich zähle schon fleißig meine Urlaubstage, damit es hinhaut bis zum Saisonende.»

Gabriel Noderer

«Ja das ist eine ziemlich lange Zeit zwischen den Rennen, bisschen ungewohnt. Aber nach den ersten beiden Rennen ist das jetzt vielleicht gar nicht mal so schlecht, um mal zu reflektieren, wie es war, und wieso. Man kann an seinen Baustellen noch ein bisschen arbeiten. Einen Test haben wir nicht geplant. Ich bin jetzt relativ viel arbeiten, da ja jetzt die Fitness-Studios wieder offen haben und schau auch, wie ich meine weitere Zukunft gestalten kann. Unter anderem werde ich mich für bestimmte Master-Studiengänge bewerben. Und schau natürlich, was auf dem Arbeitsmarkt so los ist und mich auch da weiter bewerben.

Einen Tag hatte ich mir nach Most schon freigenommen, da bin ich mit meiner Schwester rund um den Chiemsee mit dem Fahrrad gefahren. Ich fahr eigentlich, wenn das Wetter gut ist und ich nicht arbeiten muss, oder eben danach, relativ gerne Rad. Oder geh schwimmen, da ich dieses Jahr wieder beim Marathon der Datev-Challenge in Roth mitmache und da als Schwimmer am Start bin. In einer Staffel für die Bäckerei Schmidtkunz, die mich auch in Sachen Motorsport unterstützt.»

Damien Raemy

«Schon ist es wieder Zeit für die Sommerpause. Ich habe an einem Wochenende als Instruktor für Honda Schweiz in Dijon gearbeitet, danach ging es zwei Tage in die Ferien Zum Wandern in den Schweizerbergen. Und dann zwei Tage nach Cremona ein Superbike testen. Es ist die alte R1 von Patrick Muff.»

Stand der IDM Supersport 600

1. 76 Punkte Patrick HOBELSBERGER

2. 76 Punkte Valentin DEBISE

3. 46 Punkte Martin VUGRINEC

4. 41 Punkte Rob HARTOG

5. 32 Punkte Marcel BRENNER

6. 32 Punkte Glenn VAN STRAALEN

7. 31 Punkte Christoph BEINLICH

8. 29 Punkte Dino IOZZO

9. 27 Punkte Max ENDERLEIN

10. 23 Punkte Andreas KOFLER

11. 23 Punkte Melvin VAN DER VOORT

12. 22 Punkte Colin VELTHUIZEN

13. 20 Punkte Thomas GRADINGER

14. 15 Punkte Tom KOHNEN

15. 13 Punkte Jan-Ole JÄHNIG

16. 12 Punkte Joep OVERBEEKE

17. 10 Punkte Gabriel NODERER

18. 8 Punkte Damien RAEMY

19. 7 Punkte Rick DUNNIK

20. 5 Punkte Théo CLERC

21. 4 Punkte Marc BUCHNER