IDM-Supersport-Pilot Gabriel Noderer als Talent-Scout

Der Franke ist normalerweise in der IDM Supersport 600 für das Team Kawasaki Weber Motos am Start. Neben Job und Studium bandelte er nun auch mit Nachwuchspilot Julian Leitenberger an.

In der rennfreien Zeit engagiert sich Gabriel Noderer aktuell für den fränkischen Nachwuchs. Julian Leitenberger fährt seine erste Saison in der ADAC Minibike-Serie und Noderer begleitet den Teenager bei seinen ersten Schritten auf dem Weg in den Motorsport. «Ich war mittlerweile auf einem Minibike-Rennen und hab schon zwei Trainings mit meinem, man kann schon sagen Schützling Julian Leitenberger gemacht», beschreibt Noderer sein Engagement. «Er fährt dieses Jahr seine erste Saison im Mini Bike Cup. Er ist letztes Jahr Vizemeister im ADAC Pocket Bike Cup geworden. Und er ist einer der wenigen, wenn nicht sogar der einzige junge Fahrer, aus meiner Umgebung hier in Mittelfranken und den unterstütze ich da bisschen. Ich versuche so grobe Sachen wie Linie und allgemein wie er fährt, anzuschauen und ein paar Tipps zu geben. Daher war ich dann beim ersten Rennen in Bopfingen dabei, im Rahmen vom MV Franken. Das ist ein Motorrad-Club, da sind wir auch öfters mal auf der Kartbahn. Eventuell kommen da noch ein, zwei mehr Trainings dazu, wie es sich eben vereinbaren lässt.»

Leitenberger selbst bezeichnete sein erstes Mini-Bike-Wochenende im Juli als sehr heiß und auch anstrengend. Seine Premiere absolvierte er in Bopfingen in der Mini-Bike-Einsteiger-Klasse. «Da hatte ich freitags zum ersten Mal die Gelegenheit, mich mit anderen Minibike-Fahrern auf der Strecke zu messen», beschreibt er seinen Ausflug, bei dem auch Noderer mit dabei war. «Da ich bis zu diesem Zeitpunkt noch nie einen Rennstart mit dem Minibike hatte, ging ich entsprechend nervös ins erste Rennen.» Doch Leitenberger hatte seine Nerven im Griff. «Ich konnte beide Rennen als Erster in meiner Wertung beenden», freute er sich.

«Mein ganz besonderer Dank geht an Gabriel Noderer», vermerkte er anschließend auf seiner Facebook-Seite, «der mir den ganzen Freitag als Riding-Coach zur Seite stand und mich auch mental und technisch super unterstützt hat. Dies hat mir extrem geholfen, meine Nervosität vor der neuen Herausforderung etwas zu schmälern.»