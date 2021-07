IDM Schleiz: Supersport-Sieg für Nr. 4 Hobelsberger

Zum vierten Mal in Folge steht Yamaha-Pilot Patrick Hobelsberger ganz oben auf dem Treppchen. Flankiert von Max Enderlein und Kevin Wahr – alle auf Yamaha. Martin Vugrinec kommt nicht im Ziel an.

«Wir haben es geschafft», jubelte Patrick Hobelsberger am Samstag nach dem Sieg im ersten Rennen der IDM Supersport 600 auf dem Schleizer Dreieck. «Wirklich glücklich. Wir haben auch den 600er-Lap-Record zertrümmert. Auf einer Strecke, auf der ich fast Null Erfahrung hatte, mit einem hart umkämpften Platz 1 davonzukommen, ist mehr als geil. Danke an alle Beteiligten.»

Im zweiten Rennen am Sonntag nahm allerdings erneut Max Enderlein auf der Pole-Position Platz. Von Rang 3 ging IDM-Rückkehrer Kevin Wahr aus ins Rennen. Startreihe 2 gehörte Glenn van Straalen, Christoph Beinlich und Andreas Kofler. Während im Westen der Republik schon wieder die ersten Regentropfen vielen, hielt sich in Thüringen bestes Motorrad-Wetter mit Sonne und angenehmen Temperaturen, leicht wärmer als noch am Vortag.

Mit Blitzstarter Andreas Kofler bog Max Enderlein als Erster in die erste Ecke ein. Auch Hobelsberger und Wahr gesellten sich erneut an der Spitze dazu. Martin Vugrinec landete nach seinem heftigen Abflug im Freien Training erneut im Dreck und musste das Rennen beenden, bevor es für ihn überhaupt losgegangen war. Sturz auch für Bastian Ubl, der anschließend zwar weghumpelte aber dennoch im Medical Center vorsprechen musste.

In der dritten Runde übernahm Wahr die Führungsposition, aber nur kurz. Enderlein setzte sich wieder an die Spitze, Hobelsberger schaute sich das Ganze von Rang 3, in unmittelbarer Schlagdistanz, an. Eine gute Sekunde dahinter reihten sich van Straalen, Valentin Debise, Kofler und Chris Beinlich ein. In Runde 5 versuchte sich Hobelsberger als Führender und legte bei den Rundenzeiten nochmal nach. Debise hatte sich inzwischen mit dem Schleizer Dreieck ein wenig mehr angefreundet und fuhr ähnliche Zeiten wie die Spitze. Schnellster Mann auf der Strecke war unterdessen Enderlein mit 1.27,976, wenig später noch getoppt von einer 1.27,737 durch Hobelsberger.

Colin Velthuizen rollte in die Box und der Schleizer Philipp Stich flog aus dem Rennen, blieb aber unverletzt. Hobelsberger machte an der Spitze Nägel mit Köpfen und legte eine knappe Sekunde zwischen sich und Enderlein. Wahr ließ schon wie am Vortag in der Schlussphase nach und hatte aus eigener Kraft keine Chance, beim Sieg mitzusprechen. Im Gegenteil. Von hinten rückten Beinlich, Debise und van Straalen an. Enderlein ließ nicht locker und schloss die Lücke mit 1.27er-Zeiten. Doch vorbei ging es für Enderlein nicht mehr. Sieg für Patrick „Pax“ Hobelsberger vor Enderlein und Wahr auf Platz 3. Den Superstock-Sieg holte sich ein weiteres Mal Paul Fröde.

Ergebnis IDM SSP 600 Rennen 2

1. Patrick Hobelsberger

2. Max Enderlein

3. Kevin Wahr

4. Chris Beinlich

5. Valentin Debise

6. Glenn van Straalen

7. Rob Hartog

8. Dino Iozzo

9. Andreas Kofler

10. Damien Raemy

11. Jan-Ole Jähnig

12. Paul Fröde (STK)

13. Melvin van der Vort

14. Jeroen Hilster

15. Severin Bingisser