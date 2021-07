Martin Vugrinec: Nach Schleiz Wildcard bei WM in Most 16.07.2021 - 12:55 Von Rudi Hagen

© Copyright-Free Yamaha-Pilot Martin Vugrinec siegte zweimal in Rijeka

Es geht aufwärts mit Martin Vugrinec. Der Kroate, momentan Dritter in der IDM Supersport 600, hat beide Rennen im Alpe Adria Cup in Rijeka gewonnen und zudem eine Wildcard für die Supersport-WM in Most erhalten.