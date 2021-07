Paul Fröde (Honda): In Schleiz zweiter Doppelsieg

Honda-Pilot Paul Fröde holte sich in Schleiz seinen zweiten Doppelsieg in Folge

Paul Fröde vom Team ADAC Sachsen festigte in Schleiz mit seinem zweiten Doppelsieg in Folge seine Führung im DMSB Superstock Cup. Seinen ärgsten Konkurrenten Noah Lequeux (L) hängte er jeweils über zehn Sekunden ab.

Zum Auftakt der IDM in Oschersleben hatte Paul Fröde nach seinem Sieg im ersten Lauf im zweiten Durchgang noch Pech, als er auf dem Weg in die Startaufstellung zum Re-Start von einem anderen Fahrer abgeräumt wurde und keine Punkte bekam. In Most standen für den 19-Jährigen aus Hohenstein-Ernstthal dann zwei Siege zu Buche.

Auch auf dem Schleizer Dreieck war Paul Fröde, einziger Honda-Pilot im Feld der Superstocker und Supersportler, doppelt erfolgreich. Mit 125 Punkten führt der junge Mann vom Team ADAC Sachsen die Cup-Wertung an vor dem Luxemburger Noah Lequeux (Yamaha) mit 116 Zählern und Dominik Blersch (Yamaha) aus Uttenweiler, der als Drittplatzierter 76 Punkte auf seinem Konto hat.

«Der Start ins erste Rennen war sehr gut und ich konnte direkt einige Plätze gutmachen», berichtete Fröde später, «jedoch sprang dem Fahrer vor mir gegen Ende der ersten Runde der Gang raus und ich musste auch Bremsen, was bedeutete, dass ich nach der Runde 1 einige Plätze zurückgefallen war und nur als Zweiter in meiner Klasse ankam. Ich konnte mich aber schnell wieder an die Spitze in meiner Klasse setzen und dabei auch ein paar Supersportler überholen. Gegen Ende des Rennens fuhr ich dann relativ alleine auf Position 13 in der Gesamtsicht und hatte über zehn Sekunden zum nächsten in meiner Klasse.»

Rennen 2 verlief dann gänzlich problemlos für Paul Fröde. Am Ende von Runde 1 war der Sachse mit seiner Honda CBR 600 RR auf Rang 10 gerast und wurde am Ende Zwölfter im Gesamtklassement und damit Doppelsieger in der Superstockklasse. Jetzt blickt man im Team mit Freude dem nächsten IDM-Wochenende in Assen (13. bis 15. August) entgegen.

Stand DMSB Superstock Cup nach 6 von 12 Rennen:

1. Paul Fröde (D, Honda) 125 Punkte

2. Noah Lequeux (L, Yamaha) 116

3. Dominik Blersch (D, Yamaha) 76

4. Philipp Stich (D, Yamaha) 65

5. Kevin Michel (D, Yamaha) 53

6. Roy Voermans (NL, Yamaha) 21