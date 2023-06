Most, SSP, Rennen 2: Abbruch nach Ölspur-Desaster 25.06.2023 - 17:51 Von Rudi Hagen

© Wiessmann Sein Bike hinterließ eine Ölspur

Ende mit Schrecken im zweiten Rennen der Supersportler in Most. Zuerst rote Flagge in Runde 3, dann Restart und Abbruch in Runde 4 nach einem Massensturz aufgrund einer Ölspur.