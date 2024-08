Assen: Erster Saisonsieg für Rookie Lennox Lehmann

Seinen ersten Saisonsieg in der IDM Supersport feierte Lennox Lehmann im Rennen 1 in Assen. Der Yamaha-Pilot aus dem Team Yamatube Motorsport Kofler trickste den lange führenden Luca de Vleeschauer (Triumph) aus.

Grandiose Leistung von Lennox Lehmann im ersten Supersportrennen in Assen. Der 18-jährige Dresdener fuhr ab Runde 5 ständig hinter dem Belgier Luca de Vleeschauwer her, studierte dabei seine Fahrweise und ging in der letzten Runde eingangs der schnellen Schikane auf der Bremse an dem Triumph-Piloten vorbei.

Der Belgier versuchte in der Timmerbocht vor Start und Ziel noch eine Attacke, kam aber zu weit nach außen und wäre fast noch vom Österreicher Andreas Kofler (Yamaha) und dem Polen Daniel Blin (Ducati) einkassiert worden. So konnte Lehmann seinen ersten Sieg in der für ihn neuen Klasse einfahren. Sein Teamkollege von Yamatube Motorsport Kofler büsste als Spitzenreiter zwar ein paar Punkte ein, führt die Wertung bei den Supersportlern aber weiter an.

Andi Kofler gewann den Start des über 13 Runden gehenden Rennens und Lehmann konnte von Startplatz vier auf zwei vorfahren. De Vleeschauer konnte sich aber am Ende von Runde 3 am Österreicher vorbeipressen und die Führung übernehmen. Zwei Runden später verlor Kofler etwas an Boden und fand sich auf Position vier wieder.

Aus der 11er-Spitzengruppe konnten sich in Runde 10 de Vleeschauer, Lehmann, Kofler und Blin mit einem Vorsprung von etwas mehr als einer Sekunde absetzen. Dahinter folgten Sasha de Vits (B, Yamaha), Twan Smits (NL, Yamaha), der Mannheimer Honda-Piloten Dirk Geiger, Luca Göttlicher (Triumph), Sasha de Vits (B, Yamaha) Kas Beekmans (NL, Yamaha) und der Tscheche Filip Feigl auf einer Triumph. Der Wildenfelser Marvin Siebdrath (Yamaha) gehörte lange zu dieser Gruppe, verlor aber zunehmend an Boden und wurde am Ende Elfter.

Ergebnisse IDM SSP Assen, Rennen 1 (TOP 11):

1. Lennox Lehmann (D), Yamaha 13 Rd.

2. Luca de Vleeschauer (B). Triumph, +0.531

3. Andreas Kofler (A), Yamaha, +0.540

4. Daniel Blin (PL), Ducati, +0.569

5. Twan Smits (NL), Yamaha, +1.930

6. Dirk Geiger (D), Honda, +2.042

7. Luca Göttlicher (D), Triumph, +3.146

8. Sasha de Vits (B), Yamaha, +3.569

9. Kas Beekmans (NL), Yamaha, +3.937

10. Filip Feigl (CZ), Triumph, +4.713

11. Marvin Siebdrath (D), Yamaha, +11.120