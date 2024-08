Zweimal Platz 1 für Team Yamalube Motorsport Kofler

Rookie Lennox Lehmann holte in Assen seinen ersten Sieg in der IDM SSP

Beide Supersport-Rennen der IDM in Assen gingen an das Team Yamalube Motorsport Kofler. Zunächst feierte Lennox Lehmann im ersten Rennen seinen Premierenerfolg, im zweiten Rennen siegte dann Andreas Kofler,

Der Meisterschaftsführende in der IDM Supersport, der Österreicher Andreas Kofler, baute in Assen seinen Vorsprung auf die Konkurrenz weiter aus. Im ersten Lauf auf dem TT Circuit wurde der kürzlich 20 Jahre alt gewordene Agertaler Dritter, den zweiten am Nachmittag konnte er gewinnen.

«Ich war nach dem ersten Lauf nicht ganz zufrieden, ich hatte das Gefühl, dass es noch schneller gegangen wäre. Dementsprechend motiviert war ich für das zweite Rennen und da hat dann alles gepasst», bilanzierte Kofler zufrieden, der mit einem Vorsprung von 35,5 Punkten auf den Belgier Luca De Vleeschauwer (Triumph) nun in die letzten beiden Wochenenden der IDM am Nürburgring und am Hockenheimring geht.

«Es ist echt ein harter Kampf in jedem Rennen. Luca hat mich im zweiten Rennen bis zur letzten Kurve voll gefordert», schilderte der Yamaha-Pilot weiter. Sein Teamkollege Lennox Lehmann landete hier auf dem fünften Rang. Zuvor stand der Dresdener erstmals in seiner ersten Saison in der Supersportklasse auf dem obersten Platz des Podestes. Denn im ersten Lauf gelang es ihm, in der letzten Runde noch am Belgier vorbeizufahren.

«Es war ein super Rennen. Ich war mir nicht sicher, ob ich die Pace habe, auch ganz vorne mitfahren zu können. Das Team hat einen top Job gemacht, ich bin gut gestartet und war gleich auf Rang zwei. Dann überholte mich Luca und in der letzten Runde musste ich es probieren», erklärte der Deutsche, der dann in der sechsten Kurve den Belgier überholte und die Führung bis ins Ziel verteidigte.

Lehmann: «Natürlich wäre ich gerne im zweiten Rennen auch am Podium gestanden, aber die Ausbeute ist auch so gut.» In der IDM Supersport ist der 18-Jährige aktuell mit 137 Punkten Vierter hinter dem Polen Daniel Blin (Ducati), der 139,5 Zähler auf seinem Konto hat. Lehmanns Teamkollege Andreas Kofler ist mit 183 Punkten Erster, auf Platz zwei rangiert Luca de Vleeschauer mit 147,5 Punkten.