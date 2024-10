Lennox Lehmann: IDM-Rückblick und OP-Termin

Der Sachse ist nach seinem Wechsel aus der Supersport 300-WM in der IDM angekommen. Und das mit Erfolg. Genaue Pläne für das kommende Jahr gibt es noch nicht. Vorher muss er erneut unters Messer.

Nach seinem schweren Rennunfall und der Verletzung in der World Supersport-300 im vergangenen Jahr stand für den 18-jährigen Dresdner zunächst die Regeneration im Vordergrund. Das klare Ziel war, bis zum Saisonauftakt der IDM Supersport am Sachsenring fit zu sein und diesen bestreiten zu können.

«Die Saison 2024 brachte viele Neuerungen mit sich», so Lehmann bei seinem persönlichen Jahresrückblick, «eine neue Meisterschaft, eine höhere Rennklasse, ein neues Team und ein neues Motorrad.» Für Lennox Lehmann war 2024 ein Neubeginn. «Mein Ziel für die erste IDM Supersport-Saison war ein Platz in den Top 10, was angesichts der Herausforderungen realistisch schien», erklärt er auf seine Website. Bereits zum Saisonstart im Mai zeigte sich, dass Lehmann mehr als bereit war für die neue Herausforderung.

Schon bei den ersten beiden Rennen am Sachsenring zeigte Lennox Lehmann starke Leistungen und setzte damit ein erstes Ausrufezeichen. Im neuformierten Yamalube Kofler Motorsport Team und mit seiner neuen Yamaha fühlte er sich sichtlich wohl. Mit einer konstant guten Leistung konnte sich Lennox Lehmann in der neuen Klasse schnell etablieren. «Zu den Höhepunkten der Saison 2024 zählte zweifelsohne mein erstes Podium in Oschersleben, das ich wenig später mit meinem ersten Saisonsieg in Assen übertraf», schildert er. Nach diesen Erfolgen wurde das anvisierte Saisonziel nach oben korrigiert.

Beim Saisonfinale am Hockenheimring hatte sich Lennox Lehmann zum Ziel gesetzt, den zweiten Rang in der Meisterschaftswertung hinter seinem Teamkollegen und späteren Meister Andreas Kofler einzunehmen. Doch durch die Ausfälle in beiden Rennen wurde es nichts mit diesem Vorhaben. So beendete Lennox Lehmann seine erste Saison in der IDM Supersport auf dem sechsten Gesamtrang.

«Für die kommende Winterpause plane ich», verrät Lehmann, «weiterhin an meiner Fitness zu arbeiten. Es steht zudem eine mögliche Operation zur Entfernung der nach meinem Unfall eingesetzten Metallimplantate an Oberschenkel und Wirbelsäule zur Diskussion, da die Verletzungen gut verheilt sind. Die Entscheidung hierzu wird in den kommenden Wochen getroffen. Ziel ist es, zu den ersten Testfahrten 2025 in voller Stärke zurückzukehren.»

Nach dem erfolgreichen Jahr 2024, trotz seiner Herausforderungen, liegt der Fokus ganz auf der Vorbereitung der IDM Supersport Saison 2025. «Mit etwas Abstand betrachtet war es eine gute Rookie-Saison in der IDM Supersport für mich», stellt Lehmann klar. «Fünf Podestplätze und natürlich der Sieg in Assen sprechen da glaube für sich. Jetzt muss ich schauen, ob und wann operiert wird und dann geht es bereits in die Vorbereitung für die Saison 2025. Ich möchte mich noch einmal bei Yamaha, meinem Team, meinen Sponsoren, Partnern, Fans, Freunden und meiner Familie für die tolle Unterstützung dieses Jahr bedanken und hoffe natürlich, dass wir 2025 wieder gemeinsam angreifen.»