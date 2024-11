De Vleeschauer und Wikselaar 2025 auf IDM-Ducati

Der Belgier und der Niederländer fahren 2025 gemeinsam für dasTrack & Trades Wixx Racing Team. Mit der Ducati Panigale V2 geht es in die IDM Supersport. Titeljagd für IDM-Vize Luca de Vleeschauwer.

Wiljan Wikselaar wird mit der Saison 2025 sein letztes Jahr als aktiver Fahrer beginnen. Neben dem Niederländer begrüßt das Team mit dem diesjährigen IDM-Vize Luca de Vleeschauwer einen vielversprechenden Neuzugang. Das Track & Trades Wixx Racing Team bleibt Ducati treu und setzt auch in der nächsten Saison auf das Motorrad Ducati Panigale V2.

«Das Duo ist zuversichtlich», erklärte das Team, «dass diese Kombination in der kommenden Saison zu großartigen Ergebnissen führen kann. Der Einsatz in der neuen Saison ist hoch. Sowohl Wikselaar als auch de Vleeschauwer wissen, dass die Messlatte hoch liegt, aber das Vertrauen in die Zusammenarbeit innerhalb des Teams ist groß.»

«Es ist ein besonderes Gefühl, im kommenden Jahr meine letzte Saison als Fahrer zu beginnen», offenbart Wiljan Wikselaar. «Motorsport war immer mein Leben, aber natürlich werden wir nicht ganz aufhören. Das Team wird weiterbestehen, aber ich werde in Zukunft eine andere Rolle einnehmen. Nächstes Jahr möchte ich alles geben, sowohl für mich als auch für das Team, das die ganze Zeit hinter mir gestanden hat. Das Track & Trades Wixx Racing Team wird im nächsten Jahr eine andere Struktur haben, mit der ich sehr zufrieden bin. Wir bleiben der Ducati Panigale V2 treu und mit Luca an meiner Seite bin ich überzeugt, dass wir in der nächsten Saison etwas Großes erreichen können. Ich kann es kaum erwarten, gemeinsam mit dem Team wieder in Aktion zu treten.»

Luca de Vleeschauwer antwortet: «Ich freue mich sehr, im nächsten Jahr im Track & Trades Wixx Racing Team in der IDM Supersport Meisterschaft auf der Ducati Panigale V2 zu fahren. Dieses Motorrad hat sein Potenzial bereits mehrfach unter Beweis gestellt, und ich kann es kaum erwarten, die ersten Meter zu machen. Das Team passt gut zu meiner Persönlichkeit, mit seiner Professionalität und seinem Engagement. Das gibt mir als Fahrer sehr viel Vertrauen. Nach meiner Vizemeisterschaft 2024 hoffe ich, dass ich 2025 den letzten Schritt machen kann. Wir wissen, dass dies nur mit harter Arbeit und einer starken Zusammenarbeit im Team gelingen kann, aber ich freue mich riesig darauf, diese Herausforderung gemeinsam anzugehen.»