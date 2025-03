Lehmann als Lehrer und Testfahrer in Spanien

Lennox Lehmann setzt seine intensive Vorbereitung auf die Saison der IDM Supersport 600 fort. Neben gezielten Sporteinheiten verbringt der 19-Jährige viel Zeit auf dem Motorrad, um seine Fähigkeiten zu verbessern.

Neben seiner Zeit auf der Strecke engagiert sich Lennox Lehmann als Instrukteur in der Moto Race Academy des ehemaligen WM- und IDM Superbike-Piloten Dario Giuseppetti, wo er junge Talente unterstützt und sein Wissen an den Nachwuchs weitergibt. Auch beim diesjährigen Kids Camp der Moto Race Academy war Lehmann aktiv und half den jüngsten Motorsportbegeisterten, ihre ersten Schritte auf der Rennstrecke zu machen.

Ein zentraler Bestandteil der Saisonvorbereitung sind natürlich aber Testtage, wie die jüngsten Testfahrten in Spanien, wo erstmals die gesamte Mannschaft des Yamaha Racing – Apreco Team zusammenkam. Bei den Tests auf den Rennstrecken in Aragón und Valencia konnte man sich so auf die bevorstehende Saison einspielen und die Abläufe weiter optimieren.

Die Testtage in Aragón wurden von wechselhaftem Wetter begleitet. Die Regenschauer verkürzten zwar die Zeit auf der Strecke, es konnte jedoch trotz dieser herausfordernden Bedingung intensiv am Setup der Yamaha R6 gearbeitet werden. Das Yamaha Racing – Apreco Team stellte das Motorrad dabei einmal komplett auf den Kopf, um die ideale Abstimmung für Lennox Lehmann zu finden. Durch die kontinuierlichen Anpassungen und die zielgerichtete Optimierung konnte eine sehr starke Basis für die weitere Saisonvorbereitung geschaffen werden.

Auch in Valencia spielte das Wetter anfangs nicht mit: Am ersten Testtag sorgte Regen für eine nasse Strecke, was die Testzeit einschränkte. Im Verlauf des Valencia-Tests musste das Yamaha Racing – Apreco Team mehrere Herausforderungen meistern. Innerhalb kürzester Zeit leisteten die Mechaniker eine beeindruckende Arbeit, um Lennox Lehmann ein einsatzfähiges Motorrad zur Verfügung zu stellen. Durch diese Anstrengung und das professionelle Setting lief der Test insgesamt positiv. Lennox Lehmann konnte wertvolle Kilometer auf der Strecke sammeln und wichtige Erkenntnisse gewinnen.

Nach den intensiven Testtagen geht die Vorbereitung für Lehmann weiter. Er kehrt nun in seine gewohnte Trainingsroutine zurück, um sich körperlich und mental optimal auf die neue Saison vorzubereiten. Neben seinem Start in der IDM Supersport 600 nimmt er 2025 auch an der International Dutch Championship (IDC) teil.

«Die Tests sind so weit positiv verlaufen», hielt er im Anschluss fest. «Das Wetter hätte ruhig etwas besser sein können, aber das kann man ja nicht beeinflussen. Wir haben trotzdem wichtige Kilometer gesammelt und extrem viel probiert. Somit haben wir eine gute Basis für die Rennen.»