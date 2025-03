IDM-Pilot erhält Wild-Card für SSP-WM

Das Track & Trades Wixx Racing Team und der Belgier Luca de Vleeschauwer erhalten eine Wild-Card für die WorldSSP in Assen. Für ihn ist es der zweite WM-Einsatz, aber jetzt auf bekanntem Terrain.

Luca de Vleeschauwer ist in der IDM Supersport schon gut rumgekommen und hat sich dabei immer ein weiteres Stück nach oben gearbeitet. Mit der Kawasaki im Team von Emil Weber, mit einer Triumph im Team MotoLife und seit diesem Jahr mit einer Ducati des Teams Wixx Racing.

Gemeinsam mit seinem neuen Team war de Vleeschauwer bereits bei Testfahrten im spanischen Valencia unterwegs. Für ihn war das auch der erste Ausflug auf der für ihn neuen Ducati. Neben der IDM Supersport hat sich der Belgier auch schon in der Langstrecken-WM bewährt und eine Vertragsverlängerung für die Saison 2025 im Team Pitlane Endurance unterzeichnet.

Bevor es im Mai in der Motorsport Arena Oschersleben endlich mit der IDM losgeht, steht für den Ducati-Neuling mit dem WM-Lauf in Assen eine Woche vor Ostern schon das erste Saison-Highlight an. «Ich bin superglücklich, dass ich die Chance habe, mich wieder mit den großen Jungs der World Supersport Championship zu messen», jubelte er nach der Nachricht mit dem Zuschlag für den WM-Einsatz. «Nach meiner Wild-Card im letzten Jahr in Magny-Cours war ich ziemlich enttäuscht, weil ich auf einer Rennstrecke gefahren bin, auf der ich noch nie zuvor war, und auf einem unbekannten Motorrad und mit einem unbekannten Team. Deshalb freue ich mich sehr darauf, es dieses Mal in Assen mit meinem IDM-Team und einem Motorrad zu tun, das ich bereits besser kenne, was mir von Anfang an mehr Komfort bieten wird.»

«Ich freue mich sehr darauf, dieses Jahr meine WM in Assen zu fahren, weil ich die Strecke gut kenne und dort schon immer schnell war», erklärte er weiter. «Unsere technischen Vorschriften in der IDM sind die gleichen wie bei der Weltmeisterschaft, also nein, wir werden da nichts bei der Technik ändern. Mein Motorrad für den WM-Einsatz wird mit dem von der IDM identisch sein.»

An diesem Wochenende liegen die Temperaturen in Assen im einstelligen Bereich und die Regenwahrscheinlichkeit bei eindeutigen 90 Prozent. Am nächsten Wochenende darf es da gerne etwas gemütlicher zugehen in Sachen Wetter. Bei dem anstehenden Assen-Lauf der Niederländischen Meisterschaft IDC wird de Vleeschauwer mit seiner Ducati seine Generalprobe für seinen Wild-Card-Einsatz eine Woche später absolvieren.