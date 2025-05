Oschersleben: Kofler und Geiger machen halbe-halbe

Sowohl Titelverteidiger Andreas Kofler als auch Honda-Pilot Dirk Geiger gönnten sich einen Laufsieg. Beide sind scharf auf die Meisterschale in der IDM Supersport. Luca de Vleeschauwer mischt auch noch mit.

Für das Unternehmen Titelverteidigung in der IDM Supersport lief bei Andreas Kofler (Yamalube Motorsport Kofler) alles perfekt. Nach einem lupenreinen Sieg in der Motorsport Arena Oschersleben hatte er schon am Samstag die ersten 25 Punkte in der Tasche. Mehr geht nicht. Dirk Geiger (MCA Racing) hätte ihm gefährlich werden können, doch der Honda-Fahrer wurde laut IDM.de plötzlich von technischen Problemen eingebremst.

In Runde 5 begann für Geiger das Desaster. Er wurde langsamer und verlor den Anschluss zu Kofler. Der Österreicher war weg. Den Sieg konnte sich Geiger jetzt abschminken, gleichzeitig kamen von hinten die Ducatis näher. Aber alles schien sich einzupegeln. Die Abstände zwischen ersten vier Fahrern blieben konstant gleich. Es war ein Kampf auf Augenhöhe. Bis Geiger völlig unerwartet sechs Sekunden in einer einzigen Runde verlor.

Hinter dem Sieger Andreas Kofler gesellten sich die beiden Ducati-Piloten Luca de Vleeschauwer und Daniel Blin hinzu.

IDM Supersport Oschersleben Rennen 1

1. Andreas KOFLER (A), Yamaha

2. Luca DE VLEESCHAUWER (B), Ducati

3. Daniel BLIN (PL), Ducati

4. Marvin SIEBDRATH (D), Yamaha

5. Melvin VAN DER VOORT (NL), Ducati

6. Julius Caesar RÖRIG (D), Honda

7. Dirk GEIGER (D), Honda

8. Stepan ZUDA (CZ), Yamaha

9. Marcel BRENNER (CH), Ducati

10.Till Benedikt BELCZYKOWSKI (D), MV Agusta

11.Inigo IGLESIAS BRAVO (SP), Triumph

12.Filip FEIGL (CZ), Triumph

13.Luca GÖTTLICHER (D), Kawasaki

14.Ruben BIJMAN (NL), Honda

15.Jonas KOCOUREK (CZ), Ducati

Revanche am Sonntag

Nach den technischen Problemen im ersten Lauf besiegte Dirk Geiger (MCA Racing) im zweiten Aufeinandertreffen am Wochenende in einem hautengen Duell über 15 Runden den Titelverteidiger Andreas Kofler (Yamalube Motorsport Kofler).

Andy Kofler wollte sich mit einem seiner spektakulären Blitzstarts aus dem Staub zu machen. Dirk Geiger musste mit seiner Honda in dieser Phase unbedingt dranbleiben, auch wenn er damit gleich ans Limit gehen musste. Ducati-Fahrer Daniel Blin (AF Racing) musste als Dritter den Zug abreißen lassen.

Vier Runden dauerte es, bis sich Luca de Vleeschauwer (Track and Trades Wixx Racing) an Blin vobeigepresst hatte. Zwei Umläufe später knackte Geiger den bis dahin führenden Kofler, kassierte aber eine Retourkutsche. Melvin van der Voort (Track and Trades Wixx Racing) zog in der neunten Runde an Julius Caesar Rörig (MCA Racing) vorbei. Nur endete die Aufholjagd des Niederländers vorzeitig mit einem jähen Stopp: Sturz in der elften Runde.

Als Geiger in der zwölften Runde den nächsten Angriff auf Kofler startete, schlug dieser abermals zurück. Und es ging noch weitaus enger. Für Geiger war das Rennen noch nicht entschieden. Zwei Führungswechsel innerhalb von zwei Kurven, ein paar Berührungen, aber ein fairer Ausgang. Auf dem Zielstrich hatte Geiger einen Vorsprung von 95 Tausendstelsekunden.

«Ein mega Wochenende», freute sich der Honda-Pilot. «So ein Defekt wie gestern, der kann passieren. Heute habe ich meinen Plan eiskalt durchgezogen. Es waren ein paar geile letzte Runden.»

Luca de Vleeschauwer hatte ebenfalls Sieg-Ambitionen gehabt, «aber ich war völlig damit beschäftigt, das Tempo zu halten und habe zugesehen, dass ich wenigstens den dritten Podiumsplatz bekomme.»

Kofler reist mit 45 Meisterschaftspunkten als Gesamtführender aus Oschersleben ab. De Vleeschauwer hat 36 und Geiger 34 Zähler.

IDM Supersport Oschersleben Rennen 2

1. Dirk GEIGER (D), Honda

2. Andreas KOFLER (A), Yamaha

3. Luca DE VLEESCHAUWER (B), Ducati

4. Julius Caesar RÖRIG (D), Honda

5. Štepán ZUDA (CZ), Yamaha

6. Filip FEIGL (CZ), Triumph

7. Marvin SIEBDRATH (D), Yamaha

8. Luca GÖTTLICHER (D), Kawasaki

9. Iñigo IGLESIAS BRAVO (SP), Triumph

10.Lennox LEHMANN (D), Yamaha

11.Dylan CZARKOWSKI (NL), Yamaha

12.Marcel BRENNER (CH), Ducati

13.Till Benedikt BELCZYKOWSKI (D), MV Agusta

14.Ruben BIJMAN (NL), Honda

15.Thomas EDER (D), Ducati