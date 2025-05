Hertrampf-Triumph: Erstes IDM-Rennen – erste Trennung

Der Auftakt zur IDM Supersport ist gerade mal ein paar Tage her, da gehen die Wege von Teambesitzer Denis Hertrampf und Rob Vennegoor plus Inigo Iglesias schon wieder auseinander.

Kaum angefangen, ist die Zusammenarbeit zwischen Denis Hertrampf als Teambesitzer und Rob Vennegoor als Teammanager bereits wieder zu Ende. Leidtragender, von außen betrachtet, ist der Fahrer, denn auch für ihn ist der IDM-Ausflug schon wieder vorbei. Inigo Iglesias wurde mit Vennegoor im Jahr 2023 Meister in der IDM Supersport 300 und kämpfte im Vorjahr lange an der Spitze der Supersport 300-WM. Die Rückkehr in die IDM war verbunden mit dem Aufstieg in die Supersport-Klasse.

Nach dem eher mittelprächtigen Abschneiden beim Auftakt in Oschersleben war man sich über die weitere Vorgehensweise wohl uneins. Während es für die Sportbike-Abteilung weitergeht, Oliver Svendsen hatte mit einem Doppelsieg überzeugt, ist in Sachen Supersport erst einmal Feierabend.

Inigo Igelesias steht nun ohne Job da und muss sich für die Zukunft neu aufstellen.

Die Pressemitteilung des Hertrampf-Teams

«Inigo Iglesias wird nicht weiter für das Triumph Germany Racing Team in der IDM an den Start gehen. Nach einem schwierigen Saisonstart und ersten Event in Oschersleben und in Abstimmung aller Beteiligten, wurde beschlossen, die Zusammenarbeit nicht fortzuführen. Eine Enttäuschung für Inigo sowie für das Team. Die Ziele waren andere.



Auch Rob Vennegoor wird die Position des Teammanagers nicht weiter ausüben. Was alle Beteiligten sehr bedauern. In einem Gespräch mit Denis Hertrampf wurde Inigo mitgeteilt, dass das Supersport Projekt zu Gunsten der Sportbike-Klasse pausieren und es für ihn im Supersport-Team keinen Platz mehr geben wird.



Inigo wird mit dieser Enttäuschung professionell umgehen und denkt derzeit über seine Zukunft nach. Inigo möchte sich bei all seinen persönlichen Sponsoren, dem Team, den Teamsponsoren und Triumph für ihre Bemühungen bedanken, ihm in diesem Jahr

den Start in der IDM Supersport zu ermöglichen. Besondere Erwähnung gilt Rob Vennegoor, der sein Bestes gegeben hat.



Eine große Aufgabe steht in der Supersport Next Generation-Klasse an. Inigo Iglesias, der 2024 noch in der 300er-Weltmeisterschaft im Rahmen der World SBK antrat hat sein Talent gezeigt. Mit Position 11 und 9 gelang Ihm eine Top Ten-Ergebnis. Das Team bedankt sich bei Inigo Iglesias und Rob Vennegoor für den Einsatz und den professionellen Umgang und bedauert die aktuelle Situation. Weiter wünscht das Team für die Zukunft alles Gute.

Das Statement von Rob Vennegoor

«Ich denke über meine Zukunft im Motorsport nach, nach dem Debakel mit dem Team in der World SSP NG im letzten Jahr, dem Niedergang meines eigenen Teams im letzten Jahr, als die Teamcrew größtenteils zu WRP wechselte, und meinem Abschied vom aktuellen Team.



Ich kann nicht im aktuellen Team bleiben, wenn ich ehrlich zu meinen treuen Partnern sein will, die ich mit ins Team gebracht habe, und wenn ich ehrlich zu mir selbst sein will.



Ich habe erneut bewiesen, dass ich die richtige professionelle Struktur mit vielen neuen technischen Lieferanten für das Team aufbauen kann, darunter neue Finanzpartner, ein perfektes Image und gleich zwei Siege in Oschersleben. Nach so vielen Jahren im Motorsport muss ich mich nicht mehr beweisen.



Vielleicht ist es nach 25 Jahren definitiv vorbei für mich im Motorsport, auf jeden Fall werde ich nicht mehr so viel Energie in das Team eines anderen stecken und meine loyalen technischen Partner und Finanzpartner dort einsetzen. Motorsport ist für mich eine Leidenschaft, die tief in meinem Herzen verwurzelt ist. Ich habe all die Jahre für den gemeinsamen Erfolg gekämpft und ihn erreicht.



Leider unterscheiden sich meine Vorstellungen und die des Teambesitzers hinsichtlich der Führung und des Managements eines Teams auf hohem professionellem Niveau sowie hinsichtlich der getroffenen Vereinbarungen zu sehr. Ich entschuldige mich bei meinen Partnern, den Fahrern und der Crew, die ich in das Sportbike-Team aufgenommen habe, für meinen Austritt aus dem Team, wünsche Denis und allen im gesamten Team dennoch viel Erfolg für dieses Jahr.»

Die Meinung von Inigo Iglesias

«Ja, ich bin wirklich traurig, genau wie Rob. Es ist ein seltsames Gefühl, ich finde keine Worte dafür. Der Motor müsste überarbeitet werden, was wir als Team gemeinsam beschlossen hatten. Es gab Pläne für einen Test in Schleiz, und jetzt ist plötzlich alles vorbei. Es fühlt sich unwirklich an, aber ich bin ein Kämpfer und werde stark zurückkommen.»