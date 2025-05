Andreas Kofler bleibt die #1 der IDM Supersport

Leicht machten es ihm die Kollegen in der Motorsport Arena Oschersleben nicht. Ein Sieg im ersten und ein zweiter Platz im zweiten Rennen hinter Dirk Geiger bescherten ihm vorerst die Tabellenspitze.

Mit einem Sieg startete der Champion der IDM Supersport in Oschersleben in die Saison 2025. Der Oberösterreicher vom Team Yamalube Motorsport Kofler gewann den ersten Lauf am Samstag vor dem Belgier Luca de Vleeschauwer und dem Polen Daniel Blin. Vierter wurde Teamneuzugang Marvin Siebdrath.

Schon in der Qualifikation zeigten sich die beiden Yamaha-Piloten des österreichischen Teams stark, Kofler sicherte sich die Pole, Siebdrath stellte sein Motorrad als Dritter ebenfalls in die erste Reihe.

«So kann man in die Saison starten», grinste der 20-Jährige, der sich im Vorjahr den Titel in der Supersport-Klasse sichern konnte und diesen nun verteidigen möchte. In der Qualifikation holte er souverän die Pole-Position mit einem Vorsprung von sieben Zehntel. Auch im Rennen blieb der Attnang-Puchheimer unangefochten, obwohl er den Druck seiner Kontrahenten deutlich merkte.

«Es war extrem schwierig, weil die anderen meine Rennpace mitgehen konnte. Wir waren sauschnell unterwegs, aber sie waren nie wirklich abzuschütteln», erklärte der Yamaha-Pilot aus Oberösterreich, der seine Führung über die 15 Runden nie abgab und am Ende einen Vorsprung von 1,3 Sekunden auf Luca De Vleeschauwer hielt. Hinter dem Polen Blin wurde Siebdrath Vierter und gab einen starken Einstand bei seinem Renndebüt für das österreichische Team.

«Ich kann mit der Leistung zufrieden sein. Nach den ersten Runden konnte ich der Spitze nicht mehr ganz folgen, blieb aber immer auf meiner Position und auf dieser Leistung lässt sich für die nächsten Läufe und Rennen gut aufbauen», resümierte der Fahrer aus Wildenfels bei Zwickau zufrieden. Schon in der Qualifikation lieferte der Teamdebütant eine starke Performance als Dritter ab.

Nach seinem Sieg am Samstag im ersten Lauf landete Titelverteidiger Andreas Kofler im zweiten Rennen auf dem zweiten Platz hinter dem Deutschen Dirk Geiger, verteidigte aber seine Führung und somit verließ die #1 des Vorjahres das erste Saisonwochenende wieder mit der ersten Position im Gesamtklassement.

«Es war ein geglückter Auftakt in die neue Saison. 45 Punkte sind nahe an der Perfektion, von dem her passt alles nach dem ersten Wochenende», meinte Kofler. Der Oberösterreicher kämpfte im zweiten Rennen bis zum Schluss um den Sieg, musste sich nur hauchdünn Geiger geschlagen geben. «Wir sind wieder vom Beginn bis zur Zielflagge eine unglaubliche Pace gegangen.»

Marvin Siebdrath landete im zweiten Rennen auf dem siebten Rang. Seinen guten Startplatz aus der ersten Reihe konnte er nicht ideal umsetzen, musste sich dann durch das Feld kämpfen. «Von der Geschwindigkeit her war es gut und ich konnte auch gut überholen. Es ist nicht alles nach Wunsch gelaufen, aber ich konnte gute Punkte mitnehmen», so der Sachse.