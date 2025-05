Zäher IDM Supersport-Auftakt für Lennox Lehmann

Für Lennox Lehmann und das Apreco Ten Kate Yamaha Racing Team war der Ausflug nach Oschersleben der Startschuss in die neue Saison der IDM Supersport. Doch noch fehlt der nötige Schwung.

Das Wochenende ging für Lehmann nach einer intensiven Vorbereitungsphase in seinem neuen Team los. Doch wie so oft zeigte sich, Testzeiten sind das eine, aber erst im direkten Vergleich mit der Konkurrenz wird deutlich, wo man wirklich steht. Und da stand Lehmann beim Auftakt nicht so wirklich weit vorne.

Bereits in den beiden Trainingssessions am Freitag zeichnete sich ab, dass es ein herausforderndes Wochenende werden würde. Wo Lennox Lehmann im vergangenen Jahr noch einen Podiumsplatz feierte, kämpfte er an diesem Wochenende mit dem fehlenden Gefühl für seine Yamaha. Er haderte mit dem Set-up seines Motorrads und fand nicht den nötigen Speed. Die Zeiten von 1:29.181 (Platz 8) im ersten und 1:29.108 (Platz 13) im zweiten Freien Training spiegelten dies wider.

Das erste Qualifying am Samstagmorgen brachte mit einer Zeit von 1:29.137 (Platz 16) sogar einen leichten Rückschritt im Vergleich zum zweiten Freien Training. Erst im zweiten Qualifying gelang dem Apreco Ten Kate Yamaha Racing Team durch eine Veränderung am Federbein ein Schritt nach vorn, der Lehmann auf den zehnten Startplatz brachte. «Die Änderung half dabei, die Linie an den Kurvenausgängen besser zu halten», erklärte er.

Mit dem Kampf an der Spitze, an der man ihn im Vorjahr regelmäßig zu sehen bekommen hat, hatte er am Wochenende in Oschersleben nichts zu tun. Das erste Rennen am Samstagnachmittag verlief für ihn enttäuschend. Ein verpatzter Start, bei dem die Kupplung überhitzte, warf Lennox Lehmann weit zurück. Ein anschließender Verschalter zwang ihn ins Kiesbett, das Rennen war damit praktisch gelaufen. Obwohl zum Ende des ersten Rennens die Pace besser wurde, war der Rückstand zu groß, sodass Lennox Lehmann sich mit dem 17. Platz begnügen musste. Auch das zweite Rennen am Sonntagnachmittag gestaltete sich schwierig. Der Start gelang zwar etwas besser, jedoch fehlte weiterhin das optimale Gefühl für seine Yamaha. Am Ende des zweiten Rennen stand der zehnte Platz.

Entsprechend sparsam sein Kommentar: «So habe ich mir den Start in die neue Saison natürlich nicht vorgestellt. Nun heißt es sich hinzusetzen und zu schauen, wo das Problem ist, um in gut zwei Wochen in Schleiz wieder voll anzugreifen.»