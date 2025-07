Dirk Geiger: Erst herbe Klatsche, dann ein IDM-Sieg

Im Training hatte sich Dirk Geiger vom Team MCA Racing um Teamchef Stefan Schmidt mit Rang 3 noch einen Platz in der ersten Startreihe erkämpft. Doch los ging das Rennen von ganz hinten. Most-Punkte auch futsch.

Für Dirk Geiger kam es in Oschersleben ganz dicke. Als Führender der IDM Supersport, mit 108 Punkten gegenüber Konkurrent und Titelverteidiger Andreas Kofler mit 85 Punkten, war Geiger mit seiner Honda vom Team MCA in das Wochenende gestartet. Am Freitag hatte er noch seinen 23. Geburtstag gefeiert.

Übel wurde es am Samstag und das gleich doppelt. Ohne einen Rennkilometer gefahren zu sein schrumpfte sein Punktekonto auf 84 Punkte und damit war auch die bequeme Meisterschaftsführung dahin. Andreas Kofler, immer noch mit Schulterschmerzen unterwegs, lag mit einem Punkt mehr auf Platz 1. Luca de Vleeschauwer und Daniel Blin lagen damit plötzlich in Schlagdistanz zu Geiger.

Statt Feierlaune sah sich Dirk Geiger laut IDM.de mit schwerwiegenden Vorwürfen konfrontiert. Die IDM-Techniker stellten fest, dass die Motorverplombung nicht intakt war. Laut Reglement hat das zur Folge, dass alle Rennen, in dem der Motor eingesetzt wurde, aberkannt werden. In Geigers Fall war es das erste Rennen bei der Veranstaltung im tschechischen Most. Geiger bekam also 25 Punkte gestrichen.

Noch heftiger erwischte es seinen Teamkollegen Julius Caesar Rörig, vor dem Desaster noch Siebter der Meisterschaft. Ihm wurden alle bisherigen Rennen aberkannt, da er immer noch den ersten Motor verwendet. Hier hat das Team Einspruch gegen die Entscheidung gelegt. Bis dahin bleibt abzuwarten, wie es zu dem Plomben-Fehler gekommen war.

Für Dirk Geiger war aber noch lange nicht Schluss mit Frust. Drei Motoren darf man pro Saison verwenden. Wenn man bei Motor Nummer 4 angelangt ist, muss man ans Ende des Feldes. Somit ist auch geklärt, warum der Mannheimer mit der roten Laterne ins erste Rennen gehen musste. Was ihn allerdings zu neuen Höhenflügen animierte.

Mit einer meisterhaften Leistung antwortete Geiger auf die Vorwürfe und holte vom letzten Platz einen weiteren Sieg und hatte damit wieder 25 Punkte kassiert. Beim Sieger-Interview bedankte sich der Honda-Pilot explizit bei seinem Team. Die Marschrichtung für Sonntag dürfte klar sein, denn auch da muss Geiger wieder vom letzten Platz los.